عمران موقوفات و اجرای امینانه نیات واقفین خط قرمز است

محمود فیاض بخش در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در سال ۱۴۰۵ بیش از ۵۷۵ سند اجاره رقبات وقفی در شهرستان تنظیم و تمدید شد که نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش داشته و نشان‌دهنده اعتماد مردم به اوقاف است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان محمودآباد با تشریح عملکرد این اداره اظهار کرد: شهرستان محمودآباد دارای ۱۰۸ موقوفه و ۵ هزار و ۶۹۰ رقبه ملکی است و همچنین ۳۰ بقعه متبرکه و امامزاده و ۱۴۱ مسجد در این شهرستان وجود دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت و ساماندهی رقبات وقفی افزود: در سال ۱۴۰۵ بیش از ۵۷۵ سند اجاره رقبات وقفی تنظیم و تمدید شده که در مقایسه با سال گذشته، رشد دو برابری داشته است؛ موضوعی که حاکی از اعتماد مردم به مجموعه اوقاف و همراهی آنان در حفظ و احیای موقوفات است.

فیاض‌بخش با تأکید بر اینکه اجرای امینانه نیات واقفین سرلوحه فعالیت‌های اوقاف است، تصریح کرد: در ایام محرم و صفر و همچنین مناسبت‌های مختلف مذهبی، نیات واقفین مطابق با وقف‌نامه‌ها اجرا می‌شود تا نیت خیر واقفین به بهترین شکل ممکن محقق شود.

درخشش دو نخبه قرآنی محمودآباد در مسابقات استانی

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان محمودآباد همچنین به فعالیت‌های قرآنی این اداره اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم سال ۱۴۰۵، میزبانی مسابقات منطقه‌ای قرآن کریم بود که نفرات برتر این مسابقات به مرحله استانی راه یافتند.

وی افزود: خبر خوش برای مردم شهرستان محمودآباد اینکه دو نخبه قرآنی این شهرستان در مسابقات استانی قرآن کریم حائز رتبه برتر شدند؛ به‌طوری که عادل تقی‌پور در رشته اذان و رضا خداکرمی در رشته حفظ کل قرآن کریم موفق به کسب رتبه برتر شدند.

فیاض‌بخش این موفقیت را نشان‌دهنده ظرفیت بالای قرآنی شهرستان دانست و بر حمایت از استعدادهای قرآنی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی تأکید کرد.

اجرای پروژه‌های عمرانی در موقوفات و بقاع متبرکه

رئیس اداره اوقاف محمودآباد در ادامه با اشاره به اقدامات عمرانی این اداره اظهار کرد: عمران و آبادانی موقوفات و بقاع متبرکه از دیگر محورهای مهم فعالیت اوقاف در سال ۱۴۰۵ است.

وی درباره پروژه ساختمان قدیم اداره اوقاف واقع در کوچه دریای ۹ محمودآباد گفت: این ساختمان که یک موقوفه است، دارای پروانه تجاری ـ مسکونی شده و نقشه‌های مکانیکی، معماری و اجرایی آن نیز تهیه شده و اکنون در مرحله تهیه اسناد مناقصه قرار دارد.

فیاض‌بخش همچنین از در دست اقدام بودن پروژه‌های عمرانی در بقعه درویش حسن معلم‌کلا، امامزاده سید ولی(ع) روستای اسدالله‌آباد و امامزاده سید عباس(ع) روستای شومیا خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نحوه مدیریت درآمد و نذورات امامزادگان اظهار کرد: درآمد و نذورات حاصل از امامزادگان پس از تأیید اسناد هزینه توسط هیئت امنا، از سوی اداره اوقاف پرداخت می‌شود.

فیاض‌بخش خاطرنشان کرد: در راستای شفافیت مالی و صیانت از حقوق موقوفات، هر بقعه و موقوفه در سامانه جامع اوقاف دارای حساب مستقل به نام خود است و درآمدها و هزینه‌های هر بقعه و موقوفه به‌صورت مجزا ثبت و مدیریت می‌شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان محمودآباد در پایان، حفظ امانت موقوفات، اجرای دقیق نیات واقفین، توسعه فعالیت‌های قرآنی و عمران و آبادانی بقاع متبرکه و موقوفات را از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره عنوان کرد.