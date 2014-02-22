شهرام قائدی بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کارهای تازه خود گفت: بازی در تله‌فیلم «لعنتی خنده دار» به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی بیژن شیرمرز را به تازگی برای شبکه نمایش خانگی به پایان رسانده ام. این فیلم اجتماعی است و ته‌مایه کمدی دارد و من نقش اصلی آن را که سیا نام دارد بازی می کنم. پدر او فوت کرده و با مادر پیر و خواهرش در یک خانه کوچک زندگی می‌کند. این شخصیت جزو طبقه متوسط به پایین جامعه و از آن جنس آدم‎هایی است که دست و پا می زند تا زندگی خودش را بسازد.

وی افزود: تب پول، زندگی مرفه و بهتر زیستن همیشه در همه جای دنیا وجود دارد و در مملکت ما هم هست. این تب برای برخی که طعم آن را نچشیده اند و آرزویش را دارند به تشنج تبدیل می شود. من فکر می کنم سیا جزو این دسته است و می خواهد به هر دری بزند تا پولدار شود و بتواند زندگی خود را مرتب کند. اینکه خانه ای بگیرد، با زن دلخواهش لیلا ازدواج کند و به حداقل هایش برسد. او برای رسیدن به این چیزها دست به کاری می زند که دست در آن زیاد نیست؛ کار فروش قلب.

مگر از معدود کارهای فاخر چند تایش به ما پیشنهاد می‎شود؟

قائدی در خصوص کشیده شدن عرصه تله‌فیلم‌سازی به بیزینس تصریح کرد: من و یکسری از دوستان بالاجبار دست به خطا زدیم و به ناچار وارد پروژه‌های سطحی شدیم. اما خدارا شکر تعداد این کارها نسبت به کارهایی که به آنها می‌نازیم یک به صد است. نمی‌شود انتظار داشت ما در رسانه‌ای کار کنیم که تمام کارهایش فاخر باشد و حالا از بین این تعداد مگر برای چند کار به ما زنگ می‌زنند!؟ غم نان و گذران زندگی هم هست.

بازیگر سریال «زمانه» تأکید کرد: آن فیلم‌ها هم باید باشند چون بدون این کارها آثاری که به آنها می‌نازیم مفهومی پیدا نمی‌کنند. خود من به شخصه سعی می‌کنم از آن آثار فاصله بگیرم. «لعنتی خنده دار» هم به آثار سینمایی تنه می‌زند. پایه قضیه که فیلمنامه و قصه است تا کارگردان و عوامل قابلیت دارد که در یک سطح کیفی بهتر به این اثر نگاه کرد. برای همین از بین چند فیلمنامه من پای این کار ایستاده‌ام.

توهین مستقیم آنهایی که دنبال پولند

قائدی درباره کم‌کاری یک سال اخیر خود توضیح داد: بعد از سریال «زمانه» چهار سریال را رد کردم که یا کارهای خوبی نبودند یا آثار خوبی بودند اما نقش‌هایی که به من پیشنهاد می‌شد خوب نبودند. الا ماشالله هم تله‌فیلم رد کردم به ویژه برای شبکه نمایش خانگی. چرا که اکثرا توهین مستقیم به حساب می‌آمدند و نه تهیه کننده و سرمایه گذار و نه عوامل اصلی هیچ کدام سینمایی نبودند و افرادی بودند که برای به دست آوردن پول آمده بودند.

وی یادآور شد: به یکی از آنها به شوخی گفتم اگر اینجا پول زیادی بود پس چرا ما سالها دنبال این هستیم که شغل دوم داشته باشیم!

بعد از «زمانه» فقط «سرزمین کهن» را بازی کردم

این بازیگر ادامه داد: بعد از آن فاز دوم «سرزمین کهن» را بازی کردم که راضی‌کننده بود. در این سریال نقش بهمن را بازی می‌کنم و در فاز دو با نیکی کریمی، شهاب حسینی و پژمان بازغی همبازی هستم. در این فاصله یک ساله از «زمانه»، جز این یک فیلم هم برای مهدی گلستانی بازی کردم و بعد از آن دیگر کاری نکردم.

همه را که بداهه گفتیم پول فیلمنامه را هم به ما بدهند

قائدی با اشاره به برگزاری جلسات دورخوانی در تله فیلم «لعنتی خنده دار» اذعان کرد: با برپا شدن چنین جلساتی، مغز همه به کار می‌افتد و همه تلاش می‌کنند تا کار کیفیت بیشتری داشته باشد. اما متاسفانه در کنار چنین آثاری، درباره برخی کارها حتی فیلمنامه‌ای نیست که بخواهیم آن را بخوانیم! چه برسد که درباره اش بحث و گفتگو کنیم و از ما می‌خواهند بداهه بگوییم. سر یکی از این کارها با بهنوش بختیاری همبازی بودم و او می‌گفت همه دیالوگ‌ها را که ما گفتیم پول فیلمنامه را هم به ما بدهند. بعد از آن من و بختیاری تصمیم گرفتیم مدتی روبروی هم بازی نکنیم و مدت زیادی هم با هم کار نکردیم.

وی در خاتمه گفت: خدا را شکر هنوز آثاری ساخته می‌شود که برای آن چنین جلساتی می‌گذارند و کسی هست که دل و جگر دارد ایراد کارش را بشنود. بسیاری از کارگردان‌ها در حالی که می‌دانند متن بد است اما دلشان نمی‌خواهند چیزی بشنوند. صرفا می‌خواهند کاری انجام دهند و می پرسند هستی؟!

گفتگو از مریم عرفانیان

