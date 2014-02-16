به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع خبرنگاران گفت: واردات خودروهای بالای 2500 سی سی به دلیل تاثیر احتمالی بر نرخ ارز فعلا ممنوع است اما بررسی ها در این مورد ادامه دارد.

وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سئوال مهر افزود: هم اکنون واردات خودروهای زیر 2500 سی سی آزاد است و به دلیل اینکه خواسته بخش خصوصی تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم است، واردات این خودروها همچنان ممنوع اعلام شده است.

وی تصریح کرد: البته دولت قرار است بررسی های بیشتری در خصوص آزادسازی واردات خودرو داشته باشد تا اگر تاثیر بر نرخ ارز نداشتند، در ممنوعیت واردات تجدیدنظر شود.

نعمت زاده در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر توجه دولت به بخش صنعت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: در خصوص فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کارگروه های تخصصی شکل گرفته است و در حال بررسی وضعیت بخش‌های مختلف هستند، ضمن اینکه هنوز دولت در خصوص بخش صنعت تصمیم مشخصی نگرفته اما این اطمینان به بخش صنعت داده می شود که حتما بخش صنعت مورد توجه قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: ستاد هدفمندی یارانه ها زیر نظر رئیس جمهوری مشغول به کار شده و دولت شیوه حمایت از صنعت را مصوب خواهد کرد اما تلاش وزارت صنعت این است که بخش تولید از اجرای فاز دوم لطمه نزند.

وی در خصوص این پرسش که آیا ارائه سبد کالایی دوم به سال 93 موکول شده است؟ گفت: تاکنون دولت هیچ تصمیمی در این باره نگرفته است که دومین سبد کالایی در سال 93 ارائه شود. اگر قرار بر این باشد، دولت حتما باید مصوبه در این باره صادر کند.