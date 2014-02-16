سیمرغ سی و دوم جشنواره فجر آماده پریدن از گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری جشنوره بین المللی فیلم فجر یکی از اقدامات مهم و ارزنده ای است که توسط وزارت ارشاد هرساله انجام می شود، برپایی این جشنواره در استانها، مصادق دوره آموزشی حرفه ای و فشرده برای علاقه مندان و فیلمسازان در هر استان است که بستری برای پیشرفت هنرمندان در عرصه هنر سینمایی استانهای کشور را مهیا می کند.

با توجه به داشتن ظرفیت و پتانسیل های خوب در بخش هنر سینما و تاتر استان گلستان، برگزاری چنین جشنواره هایی کمک بسیاری به رونق این هنر در استان خواهد داشت چراکه هنرمندان گلستانی از ظرفیت و استعداد بسیار بالایی برخوردار هستند و اکران "فیلم ناخواسته" به کارگردانی برزو نیک نژاد، هنرمند گلستانی تایید بر این موضوع است.

اما امسال سالی متفاوت برای دوستداران سینما در گلستان بود زیرا برای اولین بار و با همت بخش خصوصی فیلم های جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی کاپری و در گرگان به نمایش درآمد. گرچه در سال های گذشته نیز چندین بار این جشنواره در استان اکران شده است اما پردیس کاپری این امکان را فراهم کرد تا هنردوستان و هنرمندان تجربه شیرین تماشای فیلم با صدا و تصویر با کیفیت را تجربه کنند.

در سال جاری 20 فیلم با تنوع موضوعی برای اکران به گلستان ارسال شد که استقبال بسیار گسترده شهروندان و هنرمندان را نیز به همراه داشت.

یکی از افرادی که در صف خرید بلیط فیلم ایستاده است و از علاقه مندان به هنر سینما است گفت: این سومین فیلمی است که برای تماشا به سینما می آیم و واقعا برایم تجربه جالبی بود چون هیچ وقت در سینماهای استان چنین اتفاقی نیافتاده بود و حتی فیلم های خوبی هم که اکران می کردند به دلیل برخی مشکلات فرهنگی و همچنین قدیمی بودن سینماها لذت بخش نبود.

محمد رجایی به خبرنگار مهر گفت: خود سینما از نظر کیفیت صدا و سالن بسیار خوب و مدرن است، اما شاید کیفیت صندلی های سالن سینما، مشابه تالار فخرالدین اسعد گرگانی نباشد چراکه نشستن ساعتها بر روی صندلی های تالار، هیچ گونه خستگی برای مخاطب به لحاظ جسمی ایجاد نمی کند.

نحوه برخورد مسئولین سینما پردیس با مراجعه کنندگان مناسب است

وی افزود: در کمتر سینمای استان شاهد برخورد خوب مسئولان سینما هستیم ولی در کاپری، نحوه برخورد مسئولین سالن سینما پردیس نیز با مراجعه کنندگان مناسب و مطلوب است و کمال احترام و در نظر گرفتن حق مشتری رعایت می شود که این جای تقدیر دارد.

وی بیان داشت: اینکه بخش خصوصی شرایط مناسبی را برای شهروندان جهت تماشای فیلم جشنواره فجر ایجاد کرده جای تقدیر و تشکر را دارد اما اگر در سینماهای دیگر نیز اکران فیلم های جشنواره انجام می شد امکان دسترسی و تردد را برای مخاطب آسانتر می کرد.

یکی دیگر از شهروندان که از مشاده فیلم شیار 143 بسیار خرسند بود به خبرنگار مهر گفت: استقبال مردم از جشنواره فیلم فجر امسال بسیار چشمگیر بوده است تاجاییکه اغلب روزها هنگام مراجعه ، در سانس های 18 و 20 ظرفیت سالن سینما از تماشاگران تکمیل است.

برگزاری جشنواره فیلم فجر به شکوفایی استعداد علاقمندان بسیار کمک خواهد کرد

صفرعلی رایجی ادامه داد: علاقمندان بسیاری در استان و به خصوص شهرستان گرگان در حوزه سینما وجود دارد و برگزاری این جشنواره در استان به شکوفایی استعداد علاقمندان این هنر سینما بسیار کمک خواهد کرد.

سرمایه‌گذار مجموعه فرهنگی تجاری کاپری گرگان استقبال شهروندان و هنرمندان را از جشنواره فیلم فجر بسیار چشمگیر اعلام کرد و افزود: بدون رزرو بلیط سینما در هر سانس، امکان حضور در سینما برای برخی از فیلم ها وجود ندارد و هر روز تعداد کثیری از شهروندان برای تماشای فیلم جشنواره به این سینما مراجعه می کنند.

محمدرضا نجفی در توضیح امکانات سینما پردیس کاپری گفت: امکانات صوتی و تصویری سینما پردیس کاپری گرگان با امکانات سینما های اروپایی برابر است صندلی های سینما مبله هست و هر سینما به صورت جداگانه دارای تهویه هوا است.

وی هزینه خرید سیستم دالبی سینما کاپری را 5 میلیارد ریال اعلام کرد و اذعان داشت: تمام هزینه به صورت مستقل از سوی بخش خصوصی انجام شده و حتی تهسهیلاتی نیز برای ساخت سینما کاپری از هیچ یک از بانکها دریافت نشده است.

اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره فیلم فجر در استان خوب نبوده است

در ادامه پرویز خسروی یکی دیگر از شهروندان شرایط اطلاع رسانی جشنواره فیلم فجر را نامطلوب ارزیابی کرد و افزود: با توجه به اکران فیلم های پر محتوا و زیبا در جشنواره فیلم فجر، متاسفانه اطلاع رسانی و تبلیغات در تمام سطح شهر به صورت یکسان انجام نشده است.

وی ادامه داد: من و چند تن از دوستان که علاقمند به هنر سینما هستیم به صورت کاملا تصادفی از برگزاری جشنواره فیلم فجر آگاهی پیدا کردیم به همین حاطر از تماشای بخشی از فیلم های اکران شده جشنواره نیز بی نصیب ماندیم.

وی بیان داشت: متاسفانه به نظر می رسید تبلیغات شهری با این جشنواره که یک اقدام فرهنگی بزرگ در استان محسوب می شود همراه نبوده، اغلب تبلیغات در میدان و خیابان ولیعصر انجام شده بهتر بوده تراکت تبلیغاتی نیز در دیگر نقاط شهر برای اطلاع رسانی توزیع می شد تا دیگر علاقمندان نیز از فیلم های جشنواره لذت ببرند.

یک کارشناس هنر سینما و تائتردر گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تقریبا هر روز برای تماشای فیلم های جشنواره فجر به سینما پردیس کاپری مراجعه میکنم و این سوال در ذهنم طی این مدت نقش بسته که نحوه انتخاب فیلم های جشنواره برای اکران در استانها به چه صورت است؟

برخی فیلم های اکران شده در جشنواره فیلم فجر استان، جذابیت لازم را برای مخاطب ندارد

سید حسن حسینی نژاد ادامه داد: برخی فیلم های اکران شده در جشنواره فیلم فجر استان، جذابیت لازم را برای مخاطب خاص و متخصصین این رشته و مخاطب عام و شهروندان نداشت.

این کارشناس ارشد پژوهش و هنر بیان داشت: شاید به گمان برخی مسئولین، اهل فن در زمینه سینمای استان گلستان یافت نمی شود که فیلم هایی با کیفیت پایین تر را برای ما انتخاب کردند.

حسینی نژاد، فیلم های "خانه پدری"، "سیزده"، "آذر شهدخت و پرویز و دیگران" و "قصه ها" را جز فیلم های قوی جشنواره دانست و افزود: فیلم "شیار 143" نیز از فیلم های برگزیده و شاخص این جشنواره بود زیرا مضمون این فیلم برای مخاطب کاملا قابل لمس بود.

وی تفکیک سالن سینما برای هنرمندان و متخصصین این عرصه از شهروندان را لازم دانست و اذعان داشت: تفکیک سالن هنرمندان تائتر و سینمای استان برای تماشای جشنواره فیلم فجر به جهت تبادل اطلاعات می تواند بسیار مناسب حال هنرمندان این عرصه باشد.

حسینی نژاد برگزاری جلسات نقد فیلم برای هنرمندان را پس از خاتمه هر فیلم بسیار مناسب و تاثیر گذار در پیشرفت هنرمندان این عرصه در استان دانست و افزود: بخشی از نمای فیلم، گاهی جرقه ای در ذهن هنرمند برای ساخت یک اثر هنری جدید ایجاد می کند از این رو نقد و بررسی و تبادل اطلاعات در این مراکز فرهنگی پس از خاتمه فیلم تاثر گذار خواهد بود.

بدون سازندگان فیلم نمی توان جلسه نقد و بررسی گذاشت

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: هنگامی جلسات نقد و بررسی انجام می شود که انتخاب فیلم های جشنواره فیلم فجر به مسئولیت استان انجام شود که این امر تاکنون اتفاق نیافتاده است و در استانها تنها زمینه اکران فیلم های جشنواره مهیا می شود.

غلامرضا منتظری افزود: فیلم های جشنواره فیلم در استان ها داوری نمی شود، به همین جهت برگزاری جلسات نقدو بررسی در استان میسر نیست زیرا جلسات نقد و بررسی بدون حضور یکی از متولیان فیلم، خیلی معنا دار نخواهد بود و از طرفی به دلیل اکران همزمان فیلم در استانها حضور این افراد در هر استانی میسر نیست.

وی در توضیح اطلاع رسانی و تبلیغات سطح شهر گفت: بهترین شکل اطلاع رسانی برای جشنواره فیلم فجر انجام شده است، نصب بنر سطح شهر، اطلاع رسانی به انجمن های فرهنگی و ادبی و ارسال پیامک از طریق سامانه از جمله موارد برای اطلاع رسانی به شهروندان و هنرمندان بوده است.

استقبال شهروندان از جشنواره فیلم فجر بیانگر اطلاع رسانی مناسب بوده است

وی تصریح کرد: استقبال گسترده مردم از جشنواره فیلم فجر نیز گویای اطلاع رسانی مطلوب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان می باشد.

وی بیان داشت: زمانی این انتقاد معنا پیدا میکند که ما شاهد عدم حضور شهروندان برای تماشای فیلم فجر بودیم که خوشبختانه اطلاع رسانی خوب و تنوع فیلم های جشنواره فجر در سال جاری استقبال بسیاری از سوی هنرمندان و شهروندان را به همراه داشت.

وی برگزاری جشنواره فیلم فجر فرصتی را برای علاقمندان به هنر تائتر و سینما دانست و افزود: با برپایی جشنواره فیلم فجر سطح دانش و بینش هنرمندان افزایش می یابد زیرا هر یک از فیلم های جشنواره فجر، حاصل تجربه چند ساله ای است که در یک فرصت زمانی اندک تماشاگر آن را مشاهده می کند.

استانها هیچ دخل و تصرفی در انتخاب فیلم های اکران شده جشنواره فیلم فجر ندارند

منتظری در خصوص انتخاب فیلم برای استانها یادآور شد: استانها هیچ دخل و تصرفی در انتخاب فیلم های اکران شده جشنواره فیلم فجر ندارند اما در فیلم های ارسالی تنوع و توزیع عادلانه از سوی مسئولین مربوطه انجام شده است، مرکزیت جشنواره بین المللی فجر در تهران است از این رو انتخاب فیلم های جشنواره در حوزه اختیارات استانها نمی باشد و از هرگونه دسترسی مسئولین مربوطه در استان خارج است.

سینما در دیدگاه اجتماعی از آن جهت اهمیت می یابد که برخاسته از بستر جامعه است، فیلم و سینما به عنوان یکی از مهم ترین وسایل ارتباط جمعی در زندگی روزمره افراد، ساختار زندگی انسان ها و حتی اندیشه هر فرد برای چگونه زیستن است از این رو توجه به سینما یکی از ضروریات محسوب می شود.

متاسفانه سینماهای استان از شرایط و امکانات لازم و در خور شهروندان تاکنون برخوردار نبوده است و وجود تنها یک سینما مجهز به سیستم دیجیتال و دالبی برای اکران فیلم و مناسب حال شهروندان در سطح استان در کنار استقبال گسترده ای که از آن شده، تلنگری برای مسئولین مربوطه در این بخش است و این مهم در شرایطی جدی تر می شود که هر روز شاهد تاثیر گذاری غرب بر فرهنگ کشور ما آن هم توسط تدوین و نمایش فیلم های مبتذل هستیم.