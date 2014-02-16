جشنواره سیزدهم رادیو میزبان مهمانانی از سراسر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صوفی معاون صدای رسانه ملی با اشاره به جایگاه مناسب جشنواره بین المللی صدا در رسانه‌های خارجی گفت: این جشنواره با رویکرد بین المللی و کاملاعلمی و کاربردی در حوزه رادیو برگزار می‌شود و پژوهشگرانی از سراسر جهان مقالات خود را به این جشنواره ارسال می‌کنند و دستاوردهای رسان‌ ای ایران نیز در این جشنواره عرضه می‌شود.

وی با اشاره به مهمانان خارجی شركت كننده در جشنواره امسال گفت: در دوره‌های گذشته برنامه سازان خوبی از کشورهای آسیا، اقیانوسیه (ABU) و اروپا (EBU) آثارشان را به جشنواره رادیو ارسال کردند اما در این دوره پذیرای مهمانانی از کشورهای مختلف هستیم.

معاون صدا تأکید کرد: تاکنون اتحادیه رادیو و تلویزیونی آسیا و اقیانوسیه و اروپا برای شرکت در سیزدهمین جشنواره بین المللی رادیو اعلام آمادگی کرده‌اند. مدیران و برنامه سازان این اتحادیه در جشنواره حضور خواهند داشت. در مجموع این دوره از جشنواره رادیو باشکوه تر از دوره‌های قبل برگزار می‌شود و یکی ازاین دلایل امکان حضور متعدد برنامه سازان داخلی و خارجی است؛ همچنین مدیران رادیوهای کشورهایی مثل چین و پاکستان هم حضور خواهند داشت.

صوفی با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حاشیه برگزاری این جشنواره تصریح کرد: کارگاه‌های آموزشی با هدف ارتقای دانش نظری و عملی برنامه سازان و همچنین برگزاری نشست‌های گوناگون تخصصی با حضور و سخنرانی مقامات ارشد سازمان در زمینه موضوعات علمی و رسانه‌ای از برنامه‌های ویژه این دوره اجلاس رادیو است.

معاون صدا ارتقای سطح برنامه سازی را یکی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد و گفت: ارتقای سطح برنامه سازی با قالب‌ها و استانداردهای جهانی یکی از اهداف جشنواره سیزدهم و پنجمین اجلاس جهانی صدا است که در کنار آن شبکه‌های رادیویی حوزه معاونت صدا در عرصه بین المللی معرفی می‌شوند و فرصت تعامل با رادیوهای جهان نیز فراهم می‌شود.