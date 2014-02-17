به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دکتر احسانی در خصوص آخرین وضعیت کمیته آموزش فدراسیون فوتبال، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در خصوص برگزاری کلاس امسال توانستیم برنامه‌های مفید متعددی را در کمیته آموزش برنامه‌ریزی و به اجرا درآوریم که به افزایش سطح فوتبال ایران کمک زیادی خواهد کرد.

وی افزود: دومین دوره آموزشی مربیگری حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا یکی از این دوره‌ها بود و خوشبختانه تفاهم نامه‌های بین‌المللی زیادی را به اجرا در آوردیم که از جمله آنها می‌توان به حضور مدرسان و مربیان برتر جهان در همایش بزرگ علم و فوتبال، حضور 2 مدرس بدنساز و دروازه‌بان از لیگ ایتالیا جهت بازآموزی مربیان داخلی و همچنین دوره مربیگری پیشرفته فوتبال پایه در هامبورگ آلمان اشاره کنم.

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال اضافه کرد: مقرر شد سالانه 30 نفر را به مدت 3 هفته به این دوره بفرستیم. فدراسیون فوتبال هم برای کمک هرچه بیشتر به ارتقا سطح فوتبال پایه ایران 50 درصد از هزینه این دوره را پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: امسال در نظر داریم تا کلاس مدیریت برای مدیران و سرپرست‌های باشگاه‌های فوتبال را در اولین فرصت در سطح کشور برگزار کنیم. همچنین سمینار 2 روزه دانش افزایی مربیان فوتبال ایران در اردیبهشت‌ماه سال 93 را با حضور بیش از 600 نفر از مربیان برتر ایران برگزار کنیم. مرحله نهایی مربیگری حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در سال آینده به اجرا در می‌آوریم.

احسانی در پایان گفت: هدفمان این است که تمامی کلاس‌های آموزشی در راستای ارتقا سطح کیفی مدرسان و مربیان فوتبال کشور باشد و افزایش تعداد مدرسان سطح AFC در سال‌های اخیر نشان دهنده مطلوب بودن سطح کلاس‌های برگزار شده است.

