 ششمین جشن داستان انقلاب در حرم مطهر امام خمینی(ره)آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره داستان انقلاب بعد از ظهر امروز با حضور مولفان، نویسندگان و مدیران حوزه هنری در مرقد مطهر امام راحل(ره) به طور رسمی کار خود را آغاز کرد.

در مراسم امروز جمعی از نویسندگان راه‌یافته به مرحله پایانی این جشنواره به هماره نویسندگان ، معاونان و مدیران حوزه هنری با حضور در مرقد مطهر امام خمینی(ره) مرقد با وی میثاق کردند.

در این برنامه محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی و محمد حمزه زاده معاون هنری حوزه هنری نیز حضور داشتند.

این نویسندگان پس از تجدید بیعت با آرمان‌های امام خمینی و انقلاب اسلامی بر سر مزار مرحوم امیر حسین فردی موسس و بانی این جشنواره نیز حاضر شده و به قرائت فاتحه پرداختند.

بنا بر این گزارش ششمین جشنواره داستان انقلاب فردا دوشنبه از ساعت 10 صبح در سالن امیرحسین فردی حوزه هنری با برگزاری یک هم اندیشی کار خود را ادامه خواهد داد و مراسم اختتامیه آن نیز عصر فردا در تالار مهر حوزه هنری و از ساعت 16 برگزار خواهد شد.