به گزارش خبرنگار مهر، با 15 درصد كاهش در مقایسه با سال آبی گذشته، حجم بارش هاي كشور به 123 ميليمتر رسيد. بارش 123 میلیمتری در سال آبی جاری در مقایسه با دوره مشابه درازمدت 4 درصد كاهش يافته است.

بارش ها در دوره مشابه سال آبی گذشته 145 ميليمتر و دوره درازمدت 43 ساله 128 میلیمتر ثبت شده بود. در هفته گذشته در كشور به طور متوسط چهار ميليمتر بارش رخ داده است.

در پایان هفته گذشته، بیشترین افزایش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه دهلران در ايلام و بیشترین میزان کاهش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه طرود در سمنان با 86 درصد كاهش اختصاص داشته است.