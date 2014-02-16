3 ميليارد ريال ديگر براي توسعه مسجد جامع بافق نياز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد سلیمانی، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان بافق با اشاره به طرح توسعه مسجد جامع اظهار داشت: از آنجا که تعداد نمازگزاران جمعه این شهر نسبت به سایر شهرها رو به افزایش است، طرح توسعه این مسجد لازم و ضروری بود.

امام جمعه بافق ادامه داد: در این زمينه شش منزل مسکونی مجاور مسجد خریداری و کارهای تخریب و خاکبرداری خانه های مذکورانجام شده است.

سلیمانی خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح، زیربنای 900 متری مسجد جامع بافق به دو هزار و 100 متر مربع افزایش پیدا می کند ضمن اینکه پارکینگ در نظر گرفته شده، ظرفیت بیش از 140 خود رو را دارد.

وی، مساحت صحن این مسجد را بالغ بر یک هزار و 540 متر مربع اعلام و تصریح کرد: در این محوطه باغچه و محل گلکاری و ایجاد نمایی زیبا و دل انگیز در نظر گرفته شده است.

امام جمعه بافق با بیان اینکه تا به حال افزون بر یک میلیارد و 80 میلیون تومان در این طرح هزینه شده است، اظهار داشت: برای تکمیل طرح توسعه مسجد جامع بافق بیش از سه میلیارد دیگر نیاز است.

روحانیون بافق در راستاي انجام وظايف خود اهتمام كنند

امام جمعه بافق در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: وظیفه روحانیون ترویج فرهنگ ناب محمدی (ص) و مبارزه با بدعت‌ها و سنت‌های غلطی است که در جامعه شایع می‌شود و لازم است روحانيون بافق در راستاي انجام اين وظايف اهتمام كنند.

وي بيان كرد: همه باید تلاش کنیم تا جوابگوی خواسته های نسل جوان و رفع شبهات آنها باشیم.

امام جمعه بافق با اشاره به بالا رفتن سن روحانیون در بافق و عدم کارایی مطلوب آنها عنوان كرد: به همین منظور با هماهنگی های انجام شده، 12 سال پیش یک باب مدرسه متروکه از سوی آموزش و پرورش تحویل امام جمعه و با پیگیرهای مستمر، تعمیرات اساسی و کد دار و به حوزه علمیه برادران تبدیل شد.

وی تصریح کرد: از آن سال تاکنون فرزندان زیادی از این مدرسه فارغ التحصیل شده اند، برخی برای ادامه تحصیل به یزد و قم رفته و تعدادی نیز به عنوان مبلغ و مروج دینی در خدمت مردم بافق هستند.

سليماني با بیان اینکه در حال حاضر 68 طلبه از بردران در حوزه علمیه بافق به تحصیل علوم دینی اشتغال دارند، بیان داشت: 12 مدرس مجرب کار تدریس این بردران و حوزه علمیه خواهران را برعهده دارند.

امام جمعه بافق تصریح کرد: هزینه حوزه علمیه و حق التدریس مدرسان از محل سهم امام توسط امام جمعه تامین و پرداخت می شود.

استقبال دختران بافقي از تحصيل در حوزه علميه بيشتر از پسران است

وی استقبال دختران را نسبت به تحصیل در حوزه علمیه بیشتراز پسران در شهرستان بافق اعلام و خاطرنشان کرد: هم اكنون 150 دختر در حوزه علمیه الزهرا (س) بافق مشغول به تحصیل هستند.

سلیمانی با اشاره به افتتاح ساختمان حوزه علمیه الزهرا (س) بافق یادآور شد: این ساختمان در زمینی به وسعت سه هزار و 200 مترمربع با زیربنای هزار و 800 مترمربع در سه طبقه با اعتباری افزون بر یک میلیارد و 100 میلیون تومان ساخته شده است.

وی از آغاز محوطه سازی این حوزه نیز خبر داد و گفت: کار حیاط سازی آن با پیش بینی اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان در حال اجراست.

طلاب و اساتيد حوزه هاي علميه اسكان داده مي شوند

امام جمعه بافق ادامه داد: اعتبار ساخت محوطه حوزه علمیه خواهران از محل وجوه سهم امام و مشارکت شرکت سنگ آهن مرکزی ایران تامین شده است.

سلیمانی با اشاره به کمبود مسکن اساتید و طلبه های غیربومی خاطرنشان کرد: در این راستا زمینی به وسعت سه هزار و 250 مترمربع برای اسکان استادان و طلاب غیربومی متاهل کلنگ زنی شد که در مدت چهار ماه ساخته و آماده بهره برداری می شود.