ساماندهی هئیت هاي ورزشي كردستان/ حفظ امکانات ورزشي اولویت کاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی شامگاه یکشنبه در نشست با فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان اظهار داشت: با توجه به نیاز جامعه امروز به ورزش تمامی هیئت های ورزشی استان كردستان در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به جامعه ورزشکاران و آحا جامعه ساماندهی می شوند.

وی افزود: ترویج و گسترش ورزش به ویژه ورزش همگانی در استان كردستان ضروری است و انتظار می رود با برنامه ریزی های مناسب شاهد جذب آحاد جامعه به ورزش باشیم.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به این مطلب که ورزش ضامن سلامت جامعه است، بیان کرد: در حال حاضر تنها راهکار مقابله با هجمه های فرهنگی دشمنان ترویج ورزش در بین آحاد جامعه به ویژه جوانان است.

جولایی یادآور شد: خوشبختانه این امر به جد در دستور کار اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان قرار گرفته و ساماندهی هئیت های ورزشی نیز در این خصوص است.

حفظ و صيانت از امکانات و اماکن ورزشي اولویت کاری است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم بهره برداري از تمامي ظرفيت هاي ورزشي استان كردستان ادامه داد: حفظ و صیانت از امکانات و اماکن ورزشی اولویت کاری در استان كردستان است.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان گفت: با وجود مشکلات خاص، وسيع بودن حوزه ورزش و جوانان و پراکندگي اماکن ورزشي نسبت به تشکيل يک تيم نظارتي برای رسيدگي به اماکن تحت پوشش ماده 88 اقدام لازم صورت گرفته تا بر مسائلي همچون نحوه استفاده از اماکن و پاکيزگي آنها نظارت لازم صورت گيرد.

جولایی اظهار داشت: اهميت دادن به قهرمانان و ورزشکاران حرفه اي در رشته هاي مختلف را در دستور کار داریم و انتظار می رود در سال جاری با توجه به کمبود اعتبارات بتوانيم از مدال آوران عرصه هاي جهاني و بين المللي تجليل و تقدير لازم شود.

وی افزود: نگاه تازه اداره کل ورزش و جوانان کردستان نگاهي در راستای استفاده از افرادي سالم و به دور از هرگونه حاشيه در راس هيئت هاي ورزشي و مسئولين ادارات در شهرستانهاي تابعه است .