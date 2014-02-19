ویژگی های خانواده های ایرانی در طول زمان/ باید از میان فرهنگ ها بهترین ها را انتخاب کرد

حجت الاسلام والمسلمین محسن غرویان، استاد حوزه و دانشگاه در مورد اینکه مختصات و مشخصات و ویژگیهای خانواده ایرانی در طول زمان چه بوده است، به خبرنگار مهر گفت: خانواده ایرانی فرهنگ ایران زمین را از قدیم الایام داشته است البته این فرهنگ در طول تاریخ تحولاتی پیدا کرده است. معمولاً یکسری ویژگی هایی را برای فرهنگ ها و اقوام و ملیت ها ذکر می کنند که فرهنگ غالب ایرانی دینی بودن یعنی توجه به دین و عقاید دینی و دین ورزی در ایرانیان از ویژگی آن بوده است. دومین ویژگی توجه به طبیعت و احترام به طبیعت و زیبایی هایی طبیعی بوده که در آداب و رسوم فرهنگ ایرانی قابل مشاهده است.

وی با اشاره به اینکه برای مثال سفره هفت سین که جزء فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی تلقی می شود دربرگیرنده همین ویژگی است، گفت: نکته سوم توجه به نمادهای فلسفی و فکری بوده که در همین سفره هفت سین هر کدامشان نمادی از تفکر و اندیشه فلسفی تلقی می شود و این تفکر فلسفی بر می گردد به قدیم برای مثال تفکری که زرتشتیان داشتند توجه به آتش و رنگ سرخ و رنگ سبز بوده، همین سبزه درست کردن از قبیل همین مسائل بوده است.

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) العالمیة تصریح کرد: اینها یک پشتوانه های فلسفی و فکری دارد این ویژگی ها در آداب و فرهنگ خانواده ایرانی به طور محسوس قابل مشاهده است.

وی در مورد اینکه اگر گذشت، ایثار، محبت، عطوفت ، پاکدامنی و تعهد اخلاقی را از ویژگی های خانواده اصیل ایرانی بدانیم تا چه حد این ویژگی ها امروز در خانواده جاری و ساری هستند و اگر کم رنگ شده اند به چه دلیل است، هم گفت: سه عامل عامه وجود دارد که باعث کمرنگ شدن این موارد شده است. یکی ضعف ایمان مذهبی و باورهای دینی است که آن هم در اثر تهاجم فرهنگی و هجوم فرهنگی، دین ستیزی و اسلام ستیزی در کشورهای اسلامی مثل ما به وجود آمده است. نکته دوم درگیر شدن بیش از حد مردم با مسائل معیشتی و زندگی اقتصادی است که اغلب مردم فشارها و استرس هایی را برای تأمین معاش دارند. این نگرانی ها، فشارها و دغدغه ها باعث می شود کمتر به مسائل اخلاقی توجه کنند و انسان وقتی عصبی شد و مشکل معیشتی پیدا کرد باعث می شود که دین و ایمانش هم ضعیف تر شود (من لا معاش له لا معاد له). بنابراین باید نگرانی در مورد گرانی ها را جزء نگرانی های دینی بدانیم. نه اینکه بگوییم نگرانی از گرانی ها نداریم.

غرویان در ادامه سخنانش اظهارداشت: جدا کردن دین از زندگی و معیشت مردم اشتباه است، زیرا زندگی مردم در همین امور معیشتی می گذرد از این رو تأمین آن جزء وظایف دینی حکومت است. نکته سوم این است که عصر جدید عصر ارتباطات است این ارتباط زیاد با فرهنگ های دیگر باعث تکثر فرهنگی شده است و نوعی گسیختگی فرهنگی ایجاد کرده است چاره ای هم نداریم باید انسجام فرهنگ خودمان را با مطالعه بیشتر در فرهنگ و آداب و رسوم ملی و دینی خودمان بالا ببریم و حفظ کنیم.

وی در مورد اینکه چگونه می توان نسل جدید را با سنت و فرهنگ خانواده اصیل ایرانی آشنا کرد هم تأکید کرد:این مسئله را باید از طریق رسانه ها ترویج کرد در دانشگاه ها و از ابتدای مدرسه رفتن در قالب داستانهایی برای کودکان و نوجوانان و جوانان بیان کنیم. نباید تعصبات افراطی به خرج دهیم و به آن آداب و رسوم ملی ای که زیبا و معانی بلندی دارند مخالفت کنیم زیرا نه دین با این آداب و رسوم که عواطف و محبت و همدلی ها را تقویت می کند مخالف است و منافات دارد بلکه می شود اینها را در قالب دینی هم بگنجانیم. درواقع آداب و رسوم ملی امان را پوشش مذهبی بدهیم. این کار باعث مرثرتر شدن این رسوم می شود.

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) العالمیة در مورد اینکه نهادهای مسئول و متولی در امر خانواده تا چه حد به اصول فرهنگی و سنتی خانواده ایرانی توجه می کنند اگر کم توجه هستند علت آن چیست هم تصریح کرد: این نهادها، مسئولینی دارند که آنها باید مطالعه داشته باشند همین برنامه ریزان فرهنگی خودشان باید از فرهیختگان و اهل مطالعه باشند و دائماً اندیشه های جدید و فرهنگ های نو را به شکل تطبیقی و مقایسه ای در کنار فرهنگ اسلامی مطالعه کنند و قدرت انطباق داشته باشند. داشتن اشتغالات زیاد اداری گاهی باعث می شود برنامه ریزان فرهنگی ما فرصت مطالعه کمتر داشته باشند. اگر نقصی وجود دارد به کثیر الاشتغال و ابوالاشتغال بودن مسئولین فرهنگی ما بر می گردد که این مسئله به اتاق فکری احتیاج دارد اینکه در این اتاقها افرادی مشغول شوند که فقط دغدغه تئوری پردازی و مسائل فرهنگی داشته باشند تا دوباره بتوان آن فرهنگ ملی و دینی خودمان را احیاء کنیم.

غرویان در مورد اینکه نقش رسانه ها به ویژه رسانه ملی در ارائه الگوی خانواده اصیل ایرانی چیست آیا الگوهایی که ارائه می کند با سنت خانواده ایرانی همخوانی دارد هم اظهارداشت: سنت های خانوادگی متحول و تغییر پذیرند. یک اصول ثابتی در فرهنگ ملی و دینی ما وجود دارد که آنها باید محفوظ بماند. اما یک مقدار انعطاف پذیری و تغییر و تحول را هم اجتناب ناپذیر می دانم و مفری هم ازآن نداریم. به هر حال الان رسانه ها، ماهواره ها، تلویزیونها، مجلات، کتب، اینترنت، فرهنگ های رقیب زیادی برای ما ایجاد کرده اند که باید دست به انتخاب بزنیم.

وی در پایان سخنانش تأکید کرد: آن چیزی را که بیشتر در جهت سعادت و خیر ما است بشناسیم و از بین آنها گزینه های بهتر را شناسایی و انتخاب کنیم. و بهترین گزینه را بکار گیریم این دیگر بستگی به قدرت گزینش و و انتخاب در هر خانواده ای دارد که باید دید تا چه حد است.