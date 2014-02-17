ماموریت ویژه 7 وزیر برای نجات دریاچه ارومیه/ متخصصان آمریکایی به تهران آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان شنبه شب در نشست هم انديشي استادان دانشگاه هاي خارج از كشور در ارتباط با موضوع نجات درياچه اروميه که در محل ساختمان ستادی وزارت نیرو برگزار شد، با بيان اينكه موضوع درياچه اروميه يک معضل بسيار بزرگ اجتماعي، اقتصادي و طبيعي است گفت: شرایط درياچه اروميه فقط يک بحث ملي نيست بلكه يک مسئله منطقه اي و جهاني است و مشاركت تمام افراد از كشورهاي مختلف در حل مشكل درياچه اروميه و احياي دوباره آن يک وظيفه انساني است.

وزیر نیرو اظهارداشت: جمهوري اسلامي ایران تلاش كرده است تا در بالاترين سطح كميته اي را مسئول پيگيري مشكلات مربوط به درياچه اروميه كند. چیت چیان برنامه نجات دریاچه ارومیه را موضوعی فراملی و جهانی خواند و افزود: مشاركت تمام افراد از كشورهاي مختلف در حل مشكل درياچه اروميه يک وظيفه انساني است.

چیت چیان ضمن قدردانی و ارج نهادن به مشاركت متخصصان خارجي براي مشاوره در حل مشكل درياچه اروميه تاکید کرد: مسئله درياچه اروميه يک مسئله جهاني و فراملي است و براي احياي اين درياچه، دست همكاري تمامي دانشمندان و صاحبنظران جهاني را مي فشاريم.

وي با بيان اينكه جمهوري اسلامي ایران تلاش كرده است تا در بالاترين سطح كميته اي را مسئول پيگيري مشكلات مربوط به درياچه اروميه كند افزود: در راس اين كميته، معاون اول رئيس جمهوری قرار دارد و 7 نفر از وزیران دولت نيز در اين كميته حضور دارند و مديريت اجرايي اين طرح نيز به عهده عیسی كلانتري كه از سابقه طولاني در وزارت كشاورزي برخوردار است، واگذار شده است.

وزير نيرو اضافه كرد: در شش ماه گذشته بررسي هاي فشرده اي درباره نحوه احياي درياچه اروميه صورت گرفته و در مجموع براساس مطالعه های چند سال گذشته و جمع بندي شش ماه اخير، به 19 راهكار داراي اولويت رسيده ايم.

چيت چيان افزود: به جز 19 راهكار، موضوع احياي فازبندي شده درياچه اروميه از سوي متخصصان مختلف مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است. وي با بيان اينكه ادعا نداريم اين 20 راهكار مورد اجماع است اما اطمينان داريم اين راهكارها از سوي بسياري از متخصصان حمايت خواهد شد گفت: از متخصصان و دانشمندان ايراني و خارجي تقاضا مي كنم به طور خاص اين 20 مورد را مورد توجه قرار دهند و چنانچه پيشنهاد خاصي دارند ما را مطلع كنند.

وي تاكيد كرد: اين راهكارها براساس مطالعه های محيطي، اجتماعي، اقتصادي و فني ارائه شده است. وزير نيرو ضمن قدردانی از برخي موسسه های داخلي و خارجي كه ابراز تمايل کرده اند تا در اين زمينه با جمهوري اسلامي همكاري داشته باشند، با بیان اينكه زمان به سرعت مي گذرد و بايد هرچه سريعتر تصميم گرفت ادامه داد: ما به نظرهای ارزنده كه داراي تجربه كافي و طولاني در موارد مشابه هستيد، نياز داريم و ناچاريم سريعتر تصميم گيري کرده و وارد عمل شويم.

در اين نشست هم انديشي، متخصصان داخلي و شماری از متخصصان خارجي از كشورهاي بلژيک، روسيه، آلمان، آمريكا، تاجيكستان و ... حضور داشتند كه به ابراز نقطه نظرهای خود در اين زمينه پرداختند.