به گزارش خبرنگار مهر، پیشکسوتان، نامداران و تاریخ‌سازان 50 ساله پرسپولیس، امروز یکشنبه به دعوت علی پروین سرپرست باشگاه پرسپولیس در فضایی صمیمی در سالن اجتماعات باشگاه گرد هم آمدند تا ضمن تجدید دیدارها به گپ و گفت درباره پرسپولیس بپردازند.

در این نشست، علی پروین از همه بزرگان و قدیمی‌های پرسپولیس برای عهده‌دار بودن مسئولیت در باشگاه کسب اجازه کرد و حاضران نیز با اتفاق نظر، حمایت خود را از علی پروین به عنوان یک فوتبالی و قدیمی پرسپولیس و از تیم فوتبال باشگاه در جهت کسب موفقیت را اعلام کردند.

پیشکسوتان پرسپولیس که در این نشست حضور داشتند، به ارائه نظرات گوناگون پرداختند. بر این باور تاکید داشتند که پرسپولیس همچنان شانس قهرمانی دارد و باید از تیم و سرمربی حمایت شود و حاضران تاکید داشتند که حتی در اظهار نظرهای کارشناسی باید مراقب بود که خدشه‌ای به تیم و کادر فنی وارد نشود.

حاضران همچنین از علی پروین خواستند چنین جلساتی حداقل ماهی یک‌بار برگزار شود، بر حمایت خود از وی در جهت اعتلای پرسپولیس و پافشاری بر اصول و فلسفه پرسپولیس تحت هدایت وی تاکید کردند.



در این نشست همچنین سرپرست باشگاه پرسپولیس با اعلام اینکه قصد دارد از قدیمی‌های باشگاه در بخش‌های مختلف استفاده کند، خطاب به حاضران و پیشکسوتانی که به دلیل مشکلات شخصی فرصت حضور در این گردهمایی را پیدا نکردند، گفت: "نفراتی هم که کنار می‌مانند نباید تصور کنند از پرسپولیس دور هستند، زیرا پرسپولیس متعلق به همه پیشکسوتان است و خواست که آنها از همبازیان قدیمی خود حمایت کنند."

پیشکسوتان و بزرگان پرسپولیس در این جلسه، با اتفاق نظر خواهان آن شدند اگر انجام خصوصی‌سازی طبق مصوبه مجلس و برنامه دولت قطعی شد، پیشکسوتان و هواداران در اولویت قرار بگیرند و از علی پروین به عنوان بزرگ و قدیمی باشگاه و مدیر عامل پرسپولیس خواستند این خواسته را به اطلاع مسئولان وزارت ورزش و جوانان برساند.

این نشست با تهیه صورتجلسه‌ای از سوی اعضاء که به امضای حاضران رسید، پایان یافت.

در این جلسه، نفرات ذیل حضور داشتند:

همایون بهزادی، هادی طاووسی، بیوک وطنخواه، رضا وطنخواه، کاظم رحیمی، فریدون معینی، فریدون ممبینی، ابراهیم آشتیانی، محمود خوردبین، محمد دستجردی، محمد صادقی، حمید استیلی، پژمان جمشیدی، احمدرضا عابدزاده، پایان رأفت، علیرضا امامی‌فر، محمد مایلی‌کهن، مرتضی فنونی زاده، رحیم یوسفی، ضیاء عربشاهی، بهروز سلطانی، وحید قلیچ، فرشاد پیوس، مجتبی محرمی، حسین عبدی، روح الله عبادزاده، کاظم سیدعلیخانی، رضا جباری، حسن خان‌محمدی، عباس کارگر، علیرضا عزیزی، علی انصاریان، مهدی تارتار، جواد الله‌وردی، بهزاد داداش‌زاده، نجم الدین بخشی، رحمتی، حمید جاسمیان و ایرج پازوکی