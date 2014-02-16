پایان نشست بررسی وضعیت پرسپولیس بدون خروجی مشخص

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی آخرین وضعیت باشگاه پرسپولیس و چگونگی حمایت از سرخپوشان در حالی امروز یکشنبه به میزبانی وزارت ورزش و جوانان آغاز شد که علی پروین و بهروز منتقمی، مدیرعامل و قائم مقام باشگاه پرسپولیس همراه با حسین هدایتی در آن حضور داشتند. امیر رضا خادم، معاون حقوقی، ‌امور مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان که از طرف وزیر به عنوان نماینده تام الاختیار وی برای بررسی وضعیت واگذاری سرخابی‌ها انتخاب شده است نیز همراه با گرشاسبی نماینده این وزاتخانه در این نشست بودند.

علی دایی، سرمربی تیم پرسپولیس نیز از حاضران در جلسه بود که البته با تاخیر به دیگر حاضران در این نشست پیوست. دایی به دلیل دیدار دوستانه‌ای که تیمش برابر پیکان داشت با تاخیر نیم ساعته به جلسه رسید اما جالب اینکه وی به صورت مخفیانه خود را به محل نشست رساند تا از چشم نمایندگان رسانه‌ها دور باشد.

در هر صورت نشست بررسی آخرین وضعیت باشگاه پرسپولیس و چگونگی حمایت از سرخپوشان بیش از دو ساعت ادامه داشت. به طور حتم در این مدت زمان صحبت‌های زیادی میان شرکت کنندگان در نشست رد و بدل شده هر چند هیچ یک حاضر به صحبت در مورد آنها نشدند.

در واقع بلافاصله پس از پایان نشست بررسی آخرین وضعیت باشگاه پرسپولیس و چگونگی حمایت از سرخپوشان و به جز امیر رضا خادم، سایر شرکت کنندگان در آن محل نشست را به سرعت ترک کردند و هرگز حاضر به پاسخگویی نشدند.

در این میان تنها امیر رضا خادم صحبت‎هایی را انجام که البته آن هم کمتر ارتباطی به نتایج حاصل از نشست برگزار شده داشت.

در هر صورت این جلسه در حالی به پایان رسید که سرخپوشان امیدوار بودند طی آن توافقاتی میان حاضران صورت بگیرد که شاید به واسطه آن مشکلات مالی پرسپولیس هم تا حدی زیادی حل شود اما در ای جلسه خبری از این موضوع نشد.