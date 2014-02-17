به گزارش خبرنگار مهر، امیر رضا خادم در خصوص جلسه روز گذشته وی با نمایندگان باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: باید این نکته را به اطلاع مردم برسانم که من هنوز خیلی از قالب‌های سازمانی را قرار نگرفته‌ام و چندان هم دوست ندارم که وارد این مسایل بشوم. این تیم مردمی است و باید حفظ شود. ما به عنوان خادم یا مسئول باید در انجام کارهایی که به ما سپرده شده است به دقت عمل کنیم.

وی که با شبکه خبر سیما گفتگو می‌کرد، افزود: بحث خصوصی سازی به عنوان یکی از مسایلی است که مطرح می‌شود و از سال‌های گذشته تا به حال وجود داشته است که نگرانی‌‌‌‌هایی را برای هواداران به دنبال داشته است. بر اساس قوانین این دو باشگاه باید خصوصی شوند. با این حال که این اتفاق روند خود را در حال طی کردن است اما هنوز زمینه‌ها برای انجام این کار فراهم نشده است.

معاون پارلمانی وزارت ورزش در پاسخ به این سوال که آیا امکان خصوصی شدن استقلال و پرسپولیس وجود دارد، بیان کرد: باید عنوان کنم که در حال حاضر این امکان وجود ندارد. مردم علاقمند هستند که به بهترین نحو این موضوع را پیگیری کنیم. البته شاید در حال حاضر این امکان برای واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی به وجود آید ولی با توجه به مشکلاتی برای ابومسلم، ملوان و دیگر باشگاه‌ها وجود داشته است ما نمی‌خواهیم که این دو باشگاه هم دچار چنین مشکلاتی شوند.

خادم درباره مطرح شدن بحث خرید پرسپولیس توسط دایی، پروین و هدایتی گفت: همه موارد در حال بررسی است. اما در گام اولیه باید وضعیت حال حاضر را بررسی کنیم. باید مطالبات کنونی و گذشته را به طور دقیق مورد ارزیابی قرار دهیم. دیروز هم با صاحبان خوش نام این تیم مثل دایی و پروین جلسه داشتیم و آقای هدایتی که در این چند ساله همواره به پرسپولیس کمک کرده بود نیز صحبت کردیم. پس از آن با گروه دیگری تشکیل جلسه دادیم و این روند امروز نیز ادامه پیدا کرد. ما فعلا به دنبال تعیین میزان دقیق بدهی‌های پرسپولیس هستیم.

وی در خصوص میزان بدهی‌های باشگاه پرپسولیس پاسخ داد: تیم حسابرسی که به باشگاه اعزام شده است دو هفته تمام وقت دارد تا به جمع بندی نهایی برسد. من امیدوارم که این بدهی کمتر باشد تا مشکلات کاهش یابد. من نمی‌خواهم وارد مسایل حاشیه‌ای شوم و با مطرح کردن میزان بدهی‌های پرسپولیس نگرانی‌های هواداران را افزایش دهم. به هیچ عنوان علاقمند نیستم در این باره رقمی را اعلام کنم.