انسداد 60 راه روستایی در کردستان/ روزهای یخبندان در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از يك هفته پايداری هوا در استان كردستان، بار ديگر بارش برف و كاهش دما در اين استان از بعد از ظهر يكشنبه آغاز شد و پيش بيني هاي اداره كل هواشناسي كردستان نشان مي دهد كه وضعيت بارش ها و كاهش دما همچنان ادامه داشته باشد.

هم اكنون بارش ها به صورت برف و باران در شماري از مناطق استان كردستان ادامه دارد و پيش بيني هاي صورت گرفته نشان مي دهد كه با گذشت زمان از دماي هوا در اين استان كاسته مي شود.

مدیر راهداری اداره ‌کل راه و شهرسازی کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعيت راه هاي روستايي و بين شهري اين استان گفت: در حال حاضر 60 راه روستایی استان کردستان به علت بارش برف دیروز و امروز مسدود است.

محمد راشد مدرس ‌گرجی اظهار داشت: با تلاش و همت راهداران استان، هلال احمر و پلیس راه ، 100 روستای گرفتار در برف نجات داده شدند و همزمان با اين مهم نيز از شب گذشته تاكنون 40 راه روستایی استان بازگشایی شد و راهداران استان مشغول پاکسازی جاده های 60 روستای دیگر هستند.

وی افزود: بیجار، قروه و دیواندره بیشترین آمار روستاهای مسدود شده را به خود اختصاص داده ‌اند و انتظار می رود با گرم شدن هوا شاهد بازگشایی این راه‌ها تا پایان امروز باشیم.

مدیر راهداری اداره‌ کل راه و شهرسازی کردستان بیان کرد: در حال حاضر تمامی راه های اصلی و فرعی استان كرستان باز است و تردد در آن امکان پذیر است.

مدرس گرجی با اشاره به این مطلب که داشتن تجهیزات زمستانی در ماشین ها ضروری است، یادآور شد: تردد در گردنه هاي صعب العبور استان كردستان تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی با بیان این مطلب که در مجموع دو بخش دولتی و خصوصی بیش از 430 دستگاه ماشین ‌آلات سنگین و نیمه‌ سنگین در راستای جلوگیری از مسدود شدن راه‌ها و بازگشایی راه‌های روستایی استان كردستان به صورت مستمر کار می کنند، ادامه داد: همچنین در حال حاضر بیش از 200 دستگاه ماشین‌آلات سبک، نیمه ‌سنگین و سنگین و 250 نفر از بخش خصوصی در جاده‌ های روستایی استان در زمینه‌ بازگشایی راه‌ها کار می کنند.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان نيز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعيت دماي هواي اين استان و همچنين پيش بيني هاي صورت گرفته در خصوص ميزان بارش ها گفت: با توجه به روند کاهش دمای هوای استان روزهای یخبندان در راه است.

محمد طالب حیدری اظهار داشت: دمای هوای استان تا شش درجه کاهش می ‌یابد و شرایط یخبندان در کردستان به وجود می آید كه به همين دليل لازم است، پيش بيني هاي لازم در اين حوزه صورت گيرد تا مردم با مشكلات كمتري مواجه شوند.

وی با اشاره به وضعيت بارش هاي صورت گرفته طي شبانه روز گذشته در مناطق مختلف استان كرستان افزود: بیشترین بارش در 24 ساعت گذشته مربوط به شهرستان بیجار با 21 میلی متر بارش است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر کردستان نيز با اشاره به امدادرساني شبانه روزي در جاده هاي اين استان بیان کرد: با توجه به برف سنگین دیشب و مسدودی جاده ها 30 مسافر در راه مانده اسکان داده شدند.

حسن خدابنده لو یادآور شد: مسافران در راه مانده در محور کامیاران - سنندج در راهدارخانه هاي اين مسير اسكان داده شدند و راهدارخانه ها و پايگاه هاي امداد و نجات در تمامي جاده هاي استان كردستان به صورت شبانه روزي آماده خدمت رساني به مردم هستند.