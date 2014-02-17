شرکت توزیع برق استان مرکزی از پایان نامه های دانشجویی حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شبیهی ظهر دوشنبه در نشست مشترک بین اساتید دانشگاه ها با شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اعلام این خبر گفت: گسترش همكاري و هم اندیشی بین صنعت برق و دانشگاه ها امری ضروری است چرا که این امر سبب توسعه وپیشرفت هر چه بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه این شرکت در راستای گسترش همکاری وبهره مندی از توانمندی ها و پتانسیل های موجود دانشگاهی و افزايش ارتباط دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها تلاش گسترده ای دارد، بیان کرد: تشکیل اتاق فکر نقش از جمله اقدامات اولیه برای این همکاری است.

شبیهی ادامه داد: تشکیل این اتاق فکر نقش موثری در تبادل اطلاعات بین متخصصان شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بر انجام تحقیقات کاربردی در این عرصه تاکید کرد و خاطر نشان کرد: این امر راهی برای رشد و اعتلای صنعت برق است.

در ادامه این نشست هر یک از استادان دانشگاه به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با ارتباط بین صنعت و دانشگاه پرداخته و بر نقش ارتباط موثر صنعت برق با دانشگاه ها،مراكز علمي و تحقيقاتي جهت ایجاد بستر های لازم در راستای شتاب دهی به روند تولید علم در صنعت برق تاکید کردند.