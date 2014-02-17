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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۳۴

اسماعیل حسن‌زاده خبر داد:

تعیین ناظر انضباطی برای دیدارهای حساس لیگ/ برنامه ویژه برای دسته اول

تعیین ناظر انضباطی برای دیدارهای حساس لیگ/ برنامه ویژه برای دسته اول

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد که برای بازی‌های حساس لیگ برتر ناظر انضباطی تعیین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حسن‌زاده در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال در خصوص آخرین برنامه‌های کمیته انضباطی برای هفته‌های پایانی لیگ برتر در این باره گفت: کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای کنترل هفته‌های پایانی لیگ یک و لیگ برتر برنامه ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: هفته‌های حساسی پیش رو داریم و باید همه اتفاقات بازی‌ها را رصد کنیم. در هفته‌های گذشته و حدود 2-3 ماهی بود که ناظر انضباطی برای بازی‌های لیگ برتر و لیگ یک در نظر نگرفته بودیم که البته از دید کمیته انضباطی و مقامات برگزار کننده بازی ضرورتی نداشت.

حسن‌زاده در پایان گفت: طی روزهای گذشته و طی جلساتی که با رئیس و دبیر کل فدراسیون و همچنین رئیس سازمان لیگ داشتیم و توصیه‌هایی که آنها داشتند، به این نتیجه رسیدیم که برای بازی‌های حساس هفته‌های پایانی لیگ برتر و لیگ یک، ناظران انضباطی بگذاریم تا همه اتفاقات را رصد کنند.

کد مطلب 2238353

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