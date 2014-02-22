به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور فردا یکشنبه با برگزاری دوازده دیدار در گروه‌های دوگانه پیگیری می‌شود که در گروه "الف" و در هفته‌ای که شهرداری یاسوج استراحت دارد، سیاه جامگان مشهد و نیروی زمینی مهمترین بازی هفته را برگزار می کنند.

سیاه جامگان که بخاطر تفاضل گل کمتر نسبت به پدیده، همشهری خود در رده دوم قرار دارد، در ورزشگاه خانگی میزبان نیروی زمینی تیم رده پنجمی جدول هستند. تیمی که هفته قبل استراحت داشت، اما در هفته‌های اخیر نتایج خوبی بدست آورده است. میزبان مشهدی برای حفظ اختلافش با دیگر مدعیان و رسیدن به صدر به فکر پیروزی در این میدان است ولی نیروی زمینی برای کاهش اختلاف با مدعیان مشهدی و خوشحال کردن دیگر تیم‌هایی که برای صعود به لیگ برتر می‌جنگند، نیاز به سه امتیاز این بازی دارد.

پدیده صدرنشین هم به یزد می‌رود تا به دیدار فولاد رده یازدهمی برود. پدیده برای حفظ صدر باید حتما پیروز شود و فولاد یزد نیز امیدهایش برای بقا تنها از مسیر برد می‌گذرد. صنعت نفت آبادان تیم سوم جدولی نیز در این هفته باید به مصاف الوند همدان برود، تیمی که مانند فولاد یزد برای نجات از بین دو تیم قعرنشین تنها به پیروزی در این بازی خانگی می‌اندیشد. صنعت نفت نیز برای کاهش اختلافش با مشهدی‌ها و حفظ رده سومی نباید حتی یک امتیاز در همدان از دست بدهد.

نبرد استقلال اهواز با نساجی مازندران نیز یکی از دیدارهای جالب این هفته است. نساجی که در دو بازی گذشته شکست خورده است، برای جبران این باخت‌ها و امیدواری برای صعود به لیگ برتر، فقط به فکر پیروز شدن است اما میزبان آبی‌پوش نیز در صورت پیروزی در این مسابقه حتی می‌تواند تا رده سوم جدول صعود کند، به شرط ناکامی آبادانی‌ها، نساجی، نیروی زمینی و گیتی پسند. البته نساجی با توجه به یک بازی کمتر که نسبت به مدعیان بالای سرش دارد، اگر در این بازی پیروز شود، شانس خود را برای صعود مستقیم به لیگ برتر و یا راه‌یابی به پلی‌آف بیشتر خواهد کرد.

دیدار گیتی پسند - گل‌گهر سیرجان و شهرداری بندرعباس - گهر دورود نیز حساسی‌های خاص خودش را دارد که در این بین گیتی پسند برای کاهش اختلافش با چهار تیم بالای جدول می‌جنگد، اما سه تیم دیگر برای دور شدن از رده‌های پایینی جدول.

برنامه کامل دیدارهای هفته بیست و یکم در گروه "الف" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

* سياه جامگان مشهد - نيروی زمينی تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی مشهد

* فولاد يزد - پديده مشهد، ساعت 14:30، ورزشگاه شهيد نصيری يزد

* گيتی پسند اصفهان - گل‌گهر سيرجان، ساعت 14:30، ورزشگاه آرارات اصفهان

* استقلال اهواز - نساجی مازندران، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز

* الوند همدان - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان

* شهرداری بندرعباس - گهر دورود، ساعت 15، ورزشگاه خليج فارس بندرعباس

جدول‌ رده‌بندی گروه الف نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 پدیده مشهد 19 8 10 1 22 12 10+ 34 2 سیاه‌جامگان 19 9 7 3 22 16 6+ 34 3 صنعت نفت آبادان 19 7 7 5 20 18 2+ 28 4 نساجی مازندران 18 7 6 5 17 13 4+ 27 5 نیروی زمینی 18 8 2 8 21 19 2+ 26 6 گیتی پسند اصفهان 19 6 8 5 19 19 - 26 7 استقلال اهواز 19 6 7 6 22 24 2- 25 8 گل‌گهر سیرجان 18 6 6 6 23 16 7+ 24 9 شهرداری بندرعباس 18 7 3 8 16 16 - 24 10 شهرداری یاسوج 19 4 9 5 15 19 4- 21 11 فولاد یزد 18 3 9 6 13 15 2- 18 12 الوند همدان 18 4 6 8 17 24 7- 18 13 گهر دورود 18 2 6 10 12 18 16- 12

در گروه "ب" نیز چندین بازی مهم و حساس برگزار می‌شود. نفت مسجد سلیمان صدرنشین در گچساران، میهمان نفت و گاز است که 3 امتیاز این بازی برای هر دو تیم بسیار مهم است. مسجد سلیمانی‌ها برای حفظ صدر و نفت و گازی‌ها که چند هفته پیش حتی به صدر جدول نیز رسیده بودند، برای جبران ناکامی‌های اخیر، دوست دارند برنده مسابقه باشند.

اما در کرمانشاه بازی جالب‌تری برگزار می‌شود، جاییکه راهیان میزبان پیکان است. پیکان بخاطر استراحت در هفته گذشته صدر جدول را با یک بازی کمتر به نفت مسجد سلیمان واگذار کرده و برای اینکه این شانس را داشته باشد همچنان مدعی اول صعود از این گروه به لیگ برتر باشد، باید در این مسابقه به پیروزی برسد. اما راهیانی‌ها نیز با پیروزی در این مسابقه جایگاهی بهتر از پنجمی را بدست خواهد آورند و حتی شانس دوم شدن را دارند. در این بین مصاحبه مدیرعامل راهیان علیه پیکانی‌ها و شکایت مدیرعامل این باشگاه تهرانی از او حاشیه بیرونی این مسابقه است که حساسیت بازی کرمانشاه را بیشتر کرده است.

دیگر بازی مهم این هفته در بوشهر برگزار می‌شود جاییکه ایرانجوان میزبان یزد لوله است. بوشهری‌ها که بخاطر نتایج ضعیف هفته‌های اخیر از صدر به رده سوم سقوط کردند، در هفته‌ای که دو تیم بالای سرشان در خارج از خانه به میدان می‌روند، از این شانس برخوردارند با پیروزی در خانه بار دیگر به رده نخست برگردند. هر چند رسیدن به این سه امتیاز بسیار سخت است، زیرا حریف یزدی نیز اگر در این بازی پیروز شود، به جمع مدعیان صعود در این گروه به لیگ برتر نزدیک خواهد شد.

سه بازی دیگر این گروه یعنی سایپا شمال- ابومسلم، البدر بندر کنگ- آلومینیوم و مس رفسنجان- پاس همدان دیدارهایی برای فرار است از جمع شش تیم پایینی جدول است. به غیر از سایپا، دیگر تیم‌ها در صورت پیروزی مقابل رقیبانشان هفته جاری را با صعود به رده‌های بالاتر به پایان می‌رسانند. پس این سه بازی برای هر کدام از این تیم‌ها به جای سه امتیاز ارزش شش امتیاز را دارد.

برنامه کامل دیدارهای هفته بیست و یکم در گروه "ب" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

* سايپا شمال - ابومسلم مشهد، ساعت 14:30، ورزشگاه شهيد وطنی قائمشهر

* نفت و گاز گچساران - نفت مسجد سليمان، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاص نفت گچساران

* مس رفسنجان - پاس همدان، ساعت 14:30، ورزشگاه نوش آباد رفسنجان

* راهيان کرمانشاه - پيکان تهران، ساعت 15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* ايرانجوان بوشهر – يزد لوله، ساعت 15، ورزشگاه شهيد بهشتی بوشهر

* البدر بندر کنگ - آلومينيوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصي البدر