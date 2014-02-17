جشن تکلیف 450 دانش آموز دختر در صفادشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز با حضور امام جمعه، شهردار و اعضای شورای شهر، مدیران مدارس ابتدایی صفادشت و رئیس آموزش و پرورش ملارد مراسم جشن تکلیف 450 دانش آموز دختر در فرهنگسرای بعثت این شهر برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام احمد محسن زاده اظهار داشت: رسیدن به سن تکلیف در واقع گذر از زمان کودکی و آغاز ارتباط روحی و معنوی با خداوند متعال است، از این پس شما دانش آموزان در در مقابل احکام الهي، موظف و مکلف به انجام اعمالي هستيد که نشان از رشد و تکامل دارد و بايد به وظايف شرعی و دينی خود مقيد باشيد.

نماینده ولی فقیه در شهر صفادشت گفت: همزمان با آغاز سن تكليف شرعي، روح خداجويی و خداپرستی انسان نیز تقويت مي شود و انسان باید با فراگیری آموزه های دینی در مسیر رشد و تعالی معنوی خود بکوشد.

این مسئول خطاب به دانش آموزان عنوان کرد: از امروز شما در قبال اعمال و رفتار خود مسئول هستید لذا باید تلاش كنيد نمازهايتان را سر وقت بخوانيد، زبانتان را كنترل كرده و در مقابل نامحرمان حجاب خود را حفظ کنید.

وی در ادامه با بيان گوشه هايي از احکام شرعي، به نقش والدين در تربيت ديني فرزندان پرداخت و خطاب به مادران متذکر شد: جديت والدين در عمل به احکام شرعي و ايجاد فضاي معنوي در محيط خانه در تربيت ديني فرزندان تاثير بسزايي دارد.

محسن زاده افزود: این امر بویژه در مورد دختران از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه دختران، مادران آینده مملکت هستند که تربیت نسلهای بعدی بر عهده آنان است، البته در مورد پسران نیز باید دقت و توجه ویژه ای صورت گیرد تا مردانی مسئول، متدین و متعهد به جامعه تحویل داده شود.

در پایان این مراسم نماز ظهر و عصر به امامت حجت الاسلام احمد محسن زاده اقامه شد.