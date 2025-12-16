آیت الله لائینی: زن حقیقت محوری در مکتب فاطمی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه سه شنبه در دیدار بانوان فرهنگی آموزش و پرورش ناحیه یک ساری با اشاره به جایگاه محوری زن در منظومه فکری اسلام اظهار کرد: زن یک حقیقت محوری است و در حدیث کساء، حضرت فاطمه زهرا (س) محور و حلقه اتصال نبوت و ولایت به شمار میآیند.
وی با بیان اینکه فطرت انسان تغییرپذیر نیست، افزود: به تصریح آیه ۳۰ سوره روم، دینخواهی و خداجویی فطری است و انسان با این ویژگی آفریده شده است؛ آنچه وظیفه ماست، زنده نگهداشتن این فطرت در فرآیند تربیت فرزندان است.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به تفاوت فطرت و غرایز انسانی تصریح کرد: غرایز تغییر نمیکنند اما باید مدیریت و تربیت شوند و شیوه صحیح استفاده از آنها به فرزندان آموزش داده شود؛ فطرت، انسان را به سوی خدا، کمال، فضیلت، خیر و صداقت هدایت میکند.
آیتالله محمدی لائینی ادامه داد: هنر والدین و مربیان این است که اجازه ندهند فطرت انسانی در اثر تربیت نادرست، فضای ناسالم یا برنامهریزی غلط تضعیف شود و باید بررسی کرد که مدیریت خانه و مدرسه تا چه اندازه بر اساس فطرت الهی است.
وی با هشدار نسبت به رهاشدگی فضای مجازی و هوش مصنوعی گفت: این ابزارها بسیار خطرناکتر از ابزارهای فیزیکی هستند و نباید بدون نظارت و متناسب با سن در اختیار کودکان قرار گیرند، زیرا هیچ کشوری فضاهای حساس خود را رها نمیکند.
نماینده ولی فقیه در مازندران با تأکید بر ضرورت آموزش احکام دینی افزود: نماز اولین و مهمترین آموزهای است که باید به فرزند آموزش داده شود و تربیت فرزند نمازخوان، مانع بسیاری از مفاسد اجتماعی خواهد شد.
وی با اشاره به وظیفه والدین و معلمان در حوزه حجاب و احکام شرعی اظهار کرد: آموزش حد پوشش شرعی در برابر نامحرم و تبیین تفاوت نجاست شرعی با کثیفی ظاهری از وظایف مهم تربیتی است که باید به زبان ساده به دانشآموزان منتقل شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه فرهنگ معنویت و ایمان مهمترین ابزار مقابله با آسیبهای اجتماعی است، گفت: فرهنگیان مسئولیت شرعی سنگینی دارند و باید همه دانشآموزان را همچون فرزندان خود بدانند.
آیتالله محمدی لائینی خاطرنشان کرد: اگر مدارس به جای ترویج ارزشهای دینی به محل اشاعه ارزشهای مغایر با دین تبدیل شوند، این یک زنگ خطر جدی است و همه در برابر آن مسئول خواهیم بود.
وی در پایان بر ضرورت آموزش خانوادهها در انتخاب نامهای اصیل و اهلبیتی برای فرزندان تأکید کرد و آن را بخشی از هویتسازی دینی دانست.
نظر شما