مسئولان باید از بخش کشاورزی حمایت همه جانبه داشته باشند/ لزوم افزایش بهره وری زمین در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بنیادی عصر دوشنبه در جلسه کشاورزی استان افزود: سال زراعی گیلان از فصل بهار و سال زراعی کشور از فصل پائیز آغاز می شود.

وی اظهارداشت: با توجه به مشکلاتی از قبیل کمبود آب زراعی، نهاده های کشاورزی و غیر که در ابتدای سال جاری برای کشت برنج در استان وجود داشت خوشبختانه به همت کشاورزان و مسئولان تمامی 238 هزار هکتار مزارع شالیزاری گیلان به زیر کشت رفت و به موقع هم برداشت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: امسال کشاورزان در گیلان با چالش های همچون خشکسالی، سرمازدگی خزانه ها و باراندگی های شدید در فصل برداشت مواجه شدند.

وی افزود: به رغم تمامی این مشکلات و چالش ها وضعیت تولید برنج امسال نسبت به سال گذشته به دلیل شرایط آب و هوای مناسب به ویژه از حیث طول مدت تابش خورشید خوب بوده است.

بنیادی در ادامه با بیان اینکه کاهش هزینه های تولید از دغدغه های مهم مسئولان است، اظهارداشت: امسال تسهیلاتی که از طریق بانک کشاورزی در سطح گیلان فراهم شد افزون بر 45 هزار هکتار از اراضی استان بصورت مکانیزه کشت شد.

وی با اذعان اینکه افزون بر 120 هزار هکتار اراضی شالیزاری در استان بصورت مکانیزه برداشت شد، گفت: در مرحله کاشت و برداشت برنج هزینه ها بسیار زیاد است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان بیان داشت: توسعه مکانیزاسیون می تواند به رونق بخش کشاورزی استان کمک موثری داشته باشد.

وی تصریح کرد: امسال به دلیل قیمت مناسب برنج کشاورزان بیش از 40 هزار هکتار اراضی شالیزاری استان را به زیر کشت راتون بردند.

بنیادی اشاره کرد: پرورش راتون در افزایش میزان تولید محصول، بهره وری زمین و درآمدزایی روستائیان نقش مهمی دارد.

وی در ادامه با اعلام اینکه 22 هزار هکتار اراضی مستعد کشت گندم در استان وجود دارد، گفت: به دلیل اطلاع رسانی خوب رسانه ها و مروجان کشاورزی زارعان علاقه مندی زیادی به توسعه کشت دوم دارند که این روند باید تداوم داشته باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: امسال افزون بر 80 هزار هکتار از اراضی شالیزاری برای کشت دوم در استان برنامه ریزی شد که در این برنامه بیشترین توجه به کشت راتون بود چون پرورش این محصول هزینه کمی برای کشاورز دارد.

وی یادآورشد: هر سال 12 محصول مهم کشاورزی از قبیل راتون، سبزیجات، حبوبات، غلاتو علوفه در گیلان به زیر شکت دوم می رود.