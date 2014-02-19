به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ فلاحتيان در یک گردهمایی درباره آخرین وضعیت توسعه و افزایش ظرفیت تولید برق، با بيان اينكه بايد از سال 1393 تا 1400 حدود 47 هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاهي كشور افزوده شود، گفت: در راستاي توجه ويژه به محيط زيست بايد نگاه ويژه‌اي به توليد برق از طريق نيروگاه‌هاي تجديد پذير داشته باشيم.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با بيان اينكه براي ایجاد 47 هزار مگاوات ظرفیت جدید، بايد 35 ميليارد يورو سرمايه گذاري شود، اظهار داشت: هدف گذاري شده است تا 10 درصد از نياز برق كشور از طريق نيروگاه‌هاي تجديدپذير تامین شود.

این مقام مسئول با اعلام اينكه توليد برق در پیک تابستان گذشته 46 هزار و 400 مگاوات بوده است، تصریح کرد: امسال پيش بيني مي شود مصرف برق کشور فراتر از 200 ميليارد كيلووات ساعت برود كه براي توليد اين ميزان برق، 67 تا 70 ميليارد ليتر معادل سوخت مایع باید در نيروگاه ها مصرف شود.

وي با بيان اينكه با 10 درصد صرفه جويي در مصرف برق، هفت ميليارد دلار هزینه سوخت نيروگاه ها کمتر مي شود، بیان کرد: اگر 70 ميليون دلار در زمينه مصارف بهينه سازي انرژي هزينه شود، ده ها برابر براي كشور بازدهي دارد.

فلاحتيان با بيان اينكه در 6 ماه دوم سال، 30 هزار مگاوات از ظرفيت نيروگاهي كشور استفاده مي شود، تاکید کرد: در تابستان 10 هزار مگاوات از ظرفیت شبکه صرف بار سرمايشي مي شود و اگر تنها 50 درصد مصرف انرژي برق كولرهاي آبي كاهش يابد، پنج هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي و 100 هزار ميليارد ریال صرفه جويي انرژي انجام مي شود.

معاون وزیر نیرو سپس با بيان اينكه در برخي صنایع مادر مانند سيمان و فولاد، استاندارد مصرف انرژي مشخص شده است، خاطرنشان کرد: در حوزه بهينه سازي مصرف انرژي بايد خود را به حد نرمال و استاندارد جهاني نزديك كنيم.