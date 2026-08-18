مجوز ۱۹۶۰ میلیاردی بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد آخوندی ، در چهارصد و بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معامله و انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان با بیان اینکه شهرداری تهران یک ماه پیش از انقضاء و در مدت اعلام شده استعلام ها را انجام داده است، اظهار کرد: نرخ پایه ۲.۶ برابر نرخ پایه سال قبل بوده است. شهرداری هر ساله قرارداد را منعقد می کرد اما با توجه به این میزان افزایش، سقف به بیش از هزار میلیارد تومان می رسید و باید از شورا مجوز دریافت می کرد.

وی افزود: رقم بیمه تکمیلی بدون توجه به سهم بیمه شده ها هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان است؛ بنابراین ما به شهرداری مجوز می دهیم عدد هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان را قرارداد ببندد که بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان آن بر عهده بیمه شده هاست.

مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: هزینه های درمان در کشور بسیار افزایش پیدا کرده و ما برای اولین بار ناچار شدیم برای بیمه تکمیلی کارکنان لایحه ارائه دهیم.

وی اضافه کرد: هرچه قراردادهای بیمه ای بزرگتر می شود قیمت آن بالاتر می رود و اینگونه نیست که در حجم بالا، قیمت کمتری داشته باشد. ما در شهرداری فراخوانی منتشر کردیم که هریک از کارکنان تمایل به قرارداد بیمه تکمیلی داشتند، اعلام کنند و نسبت به سال قبل شاهد افزایش ۶ هزار نفری متقاضیان بودیم و عدد به بیش از ۵۰ هزار نفر رسید.

باقری با بیان اینکه اولویت ما برای شرایط پیش بینی شده بیمه تکمیلی، ارائه خدمات مناسب به کارکنان است، اظهار کرد: ما ۲۰ میلیارد تومان از صندوق بیمه دریافت گرفته بودیم که اگر بیمه شده ها نتوانستند به هر دلیلی هزینه ها را پرداخت کنند از این بخش برداشت کنیم که این رقم امسال به ۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. از صندوق سال قبل از ۲۰ میلیارد تومان تنها هشت میلیارد تومان استفاده شد.

معاون شهردار تهران همچنین تصریح کرد: شرکت بیمه به دلیل شرایط جنگی و مشکلات و خساراتی که داشت، توان مالی چندانی برای همکاری همچون ۱۱ ماه قبلی با ما نداشت و باید هزینه ها تأمین می شود.

وی با بیان اینکه هزینه بیمه تکمیلی در سال گذشته برای هر خانواده به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده که ۷۰ درصد آن را ما پرداخت کردیم، یادآور شد: تنها ۳۰ درصد از هزینه بیمه تکمیلی را کارکنان می پردازند. تلاش ما این است که فضای نشاط، ورزش و سلامتی را بیش از پیش فراهم کنیم که از بیماری پیشگیری شود.

گفتنی است لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معامله و انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.