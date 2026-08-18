رسول صفرزائی، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موفقیت فرهنگیان سیستان و بلوچستان در جشنواره کشوری الگوهای برتر تدریس درس «تفکر و سبک زندگی»، اظهار کرد: کسب رتبه‌های اول و دوم کشوری توسط دو تیم از فرهنگیان استان، نشان‌دهنده توانمندی علمی، خلاقیت، ابتکار و شایستگی حرفه‌ای معلمان و مربیان سیستان و بلوچستان است.

وی افزود: تیم فرهنگیان شهرستان نیمروز با ارائه درس «بزرگمردان کوچک» و تیم شهرستان بنجار با ارائه درس اختیاری «به قیمت جان» موفق به کسب رتبه‌های اول و دوم این جشنواره کشوری شدند.

صفرزائی با بیان اینکه این موفقیت بیانگر ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگیان استان در ارائه روش‌های نوین آموزشی است، تصریح کرد: حمایت از ایده‌های خلاقانه و ظرفیت‌های علمی و آموزشی فرهنگیان می‌تواند زمینه‌ساز تداوم موفقیت‌های آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشد.

اعضای تیم شهرستان نیمروز شامل الهام صیادی، اسحاق روزافزای و حسین میثمی و اعضای تیم شهرستان بنجار شامل فاطمه فتحی، الهام رحمتی، ریحانه بزرگمهر، سعیده نوری و هانیه بزی هستند.