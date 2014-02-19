سارا سالار«هست یا نیست» را زیر چاپ برد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین سارا سالار نویسنده‌ با عنوان «هست یا نیست» از سوی نشر چرخ به زیر چاپ رفت.

وی در باره تازه‌ترین اثر خود گفت: «دومين رمانم را سال 90 تمام کردم و تقريباً نزديک به دو سال در انتظار دريافت مجوز بودم و خوشبختانه در نهايت کتاب با کمترين اصلاحيه و بدون اين‌که آسيبى به بدنه‌ داستان وارد شود، اجازه‌ انتشار گرفت.

رمان اول سالار با عنوان «احتمالا گم شده‌ام» برنده‌ جايزه‌ بخش رمان اول «بنياد گلشيرى» شده بود و به گفته نویسنده رمان دوم وی نیز در حال‌وهوايى مشابه با آن مى‌گذرد.

به گفته سالار رمان «هست یا نیست» روایت زندگی زنی است که ما در ۳۹سالگی‌اش با او مواجه می‌شویم و همراه او چند مرحله از زندگی‌اش را بازخوانی می‌کنیم؛ گاهی از گذشته و گاهی هم از حال و از روزهایی که به چهل‌سالگی نزدیک می‌شود. دوره‌اى که اولين سال‌هاى ميان‌سالى را آغاز مى‌کند و در آن وقايع متعددى را پشت سر مى‌گذارد. البته راوی داستان او براى بيان درگیری‌هایش با روزمرگی، مرگ، ازدواج و خیانت، گاهی «من» است و گاه «سوم‌شخص».

سالار در مورد این شخصیت و چرایی خلق آن نیز تصریح داشته است: روزگاری بود که می‌گفتند زن سی‌ساله دیگر در اوج پختگی است، آن‌قدر که بالزاک هم زن سی‌ساله را در همین حال‌واحوال می‌نویسد. اما زندگی مدرن این تجربه کردن‌ها را به تعویق انداخته و به‌نظرم، حالا این چهل‌سالگی است که چنین شرایطی را می‌طلبد؛ زنی که در اوج پختگی پا به میان‌سالی هم گذاشته و این میان‌سالی شاید فراموش شدن را همراه خودش بیاورد. راوی من به‌ یکباره در آستانه‌ى ۴۰سالگى فاصله‌ى خود را با سال‌های رفته احساس مى‌کند و در شرايط جديدى قرار مى‌گيرد.