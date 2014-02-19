طلسم حضور شهردار تهران در دولت شکست/ قالیباف در پاستور

به گزارش خبرنگار مهر، مدتها بود صندلی شهردار تهران در جلسات هیئت دولت خالی بود، از زمانی که مقیمی سرپرست شهرداری تهران شد و تمایلی به حضور در جلسات هیئت دولت نداشت تا زمان محمود احمدی نژاد شهردار منتخب شورای دوم که رسما از حضور در جلسات هیئت دولت منع شد.

عمر حضور احمدی ن‍ژاد در شهرداری هم چندان نبود و خیلی زود بهشت را به مقصد پاستور ترک کرد. او نیز با شهردار منتخب همان کار را کرد که دیگران با او کردند و مانع ورود شهردار به جلسات هیئت دولت شد. در آن زمان محمد خوش چهره نماینده وقت تهران و عضو ائتلاف آبادگران در واکنش به این رفتار احمدی نژاد خواستار شفاف شدن دلایل دعوت نکردن از شهردار تهران برای حضور در جلسات هیئت دولت شد و آن را برطرف کننده شائبه های سیاسی، تبلیغاتی و منفی ارزیابی کرد.

خوش چهره معتقد بود پیش از این از آقای احمدی نژاد شهردار وقت تهران برای حضور در جلسات دولت دعوت نشد. آن زمان خیلی از کارشناسان دلیل این امر را "مشرب سیاسی و خط فکری و جناحی" متفاوت دولت با شهردار وقت تهران می دانستند. شهرداری تهران یکی از مدیریتهای استراتژیک در کشور است، زیرا تهران مرکز حکومت و کلان شهری است که نزدیک یک پنجم جمعیت کشور و نزدیک به نیمی از فعالیتهای صنعتی و کار گروهی را در خود جای داده است.

اما تلاشها و رایزنی های گاه و بیگاه اعضای شورای شهر تهران هم نتوانست این طلسم چند ساله را بشکند و شهردار را راهی جلسات هیئت دولت کند. در این سالها دولت و شهرداری از طریق رسانه هایشان به هم پیغام می دادند و کمتر رو در رو در خصوص چالشهای اساسی پایتخت به گفتگو می نشستد. اما با تغییر دولت دوباره زمزمه های حضور شهردار به هیئت دولت شنیده شد. اعضای شورای چهارم شهر تهران نیز این حضور را یکی از مطالبات تهرانیها ازدولت می دانستند و آن را برای حل مشکلات پایتخت ضروری عنوان می کردند.

به نظر می رسد قرار است این رسم قدیمی که از زمان شهرداری کرباسچی آغاز شده بود دوباره احیا شود. زمانی که کرباسچی به عنوان نخستین شهردار پا به جلسات هیئت دولت گذاشت هنوز شورای شهر تشکیل نشده بود و با تشکیل شورا قرار بود اولین رئیس شورای شهر تهران به نمایندگی پایتخت نشینان در جلسات دولت حضور یابد که سر انجام باز هم شهردار تهران در این جلسات شرکت کرد. امروز شهردار به همراه رئیس شورای شهر تهران و استاندار در این جلسه شرکت کردند.

حسن کریمی معاون عمرانی استاندار در این رابطه می گوید: این یک دعوت ساده از مدیران شهری تهران است و قرار بود در خصوص مسائل عمران شهری شهر تهران بحث و گفتگو شود.

وی ادامه می دهد: در دیدار رئیس شورای شهر تهران، شهردار و استاندار را همراهی می کند و قرار نیست صندلی به مدیریت شهری تهران برسد.

سیدهادی ایازی سخنگوی شورای شهر تهران نیز این دیدار را در پی نامه شهردار تهران به رئیس جمهور می داند و می گوید: برای بالا بردن سطح تعامل شهرداری و دولت قالیباف نامه ای به رئیس جمهور نوشت.

او با بیان این که تا این لحظه قراری به ادامه این دیدارها نیست می گوید: امیدواریم این جلسات استمرار داشته باشد.

گفته می شود مدیریت واحد شهری موضوعی بوده که مدیران تهرانی در خصوص آن بحث و تبادل نظر کرده اند.