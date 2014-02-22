محمد رضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی یک واقعیتی در داخل کشور است که اگر به شکل جدی و واقعی ایجاد شود می تواند آثار مثبتی در روند فعالیت های اقتصادی کشور به جای بگذارد.

وی با بیان اینکه ظرفیت های لازم در داخل کشور برای تبدیل کردن ایران به قدرت منطقه ای وجود دارد، گفت:استفاده از نیروی جوان تحصیل کرده با رویکرد توانمند سازی و کاهش وابستگی به درآمد های نفتی این امر را فراهم می کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: عمده تاکیدات رهبری در این ابلاغیه توانمند سازی درونی فارغ از وجود و یا پایان تحریم ها است. البته نمی‌توان منکر تاثیر تحریم ها شد اما با سازوکار مناسب می توان از این مرحله عبور کرد.

وی با تاکید بر اقدامان دولت و مجلس در راستای رسیدن به اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: عمده بحثی که اکنون می شود این است که آیا می توان با همین ظرفیت های موجود، اقتصاد را از وابستگی به نفت خام خارج کرد که به اعتقاد من این امکان وجود دارد.

وی یکی از مهمترین راه های رسیدن به اقتصاد مقاومتی را کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد دانست و گفت: مطابق با اصل 44 قانون اساسی واگذاری های دولتی باید به سمتی برود که افزایش کارایی را فراهم کرده و در عمل ساختار ها و نهادهای اقتصادی به سمت خارج شدن از مسیر دولتی برود.

پور ابراهیمی اصلاح الگوی مصرف را یکی دیگر از اولویت های اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: در مقابل تحریم ها باید در شیوه مصرف بازنگری شود. ما در حامل های انرژی 2.5 برابر دنیا مصرف داریم که باید اصلاح شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که تا چه میزان دولت یازدهم موفق به اجرای این برنامه ها می شود گفت:برای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند یک برنامه عملیاتی هستیم و شرایط کشور متفاوت با دو سه سال گذشته است و به نظر می رسد با تجربه از گذشته، دولت جدید، قصد اجرایی کردن این امر را دارد.

نماینده مردم کرمان با تاکید بر رویکرد اقتصاد دانش بنیان گفت: رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی یک شبه محقق نمی شود و نیاز مند یک برنامه جدی است .در مجلس قوانین و مقررات اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار می گیرد.البته بخش عمده ای از اقتصاد مقاومتی در حوزه عمل است که به قوه مجریه بر می گردد.

وی با بیان اینکه مجلس ریل گذاری لازم برای این امر فراهم می کند، گفت: نامه رئیس جمهور برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، نشان از عزم و اراده دولت است و به نظر می رسد دولت با نگاه جدید به اقتصاد مقاومتی می پردازد و منتظر یک برنامه جامع از سوی دولت برای آن هستیم.