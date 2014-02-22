عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه چرا لیگ برتر در چند سال گذشته پدیده زیادی نداشته است اظهار کرد: اگر مدیران و مربیان بخواهند قطعا این اتفاق می‌افتد ولی مهمترین مسئله، پول و مسائل مالی است.

وی افزود: اگر به یک بازیکن جوان 100 میلیون تومان بدهی، برایت هر کاری که بخواهی انجام می‌دهد ولی وقتی به این بازیکن یکباره 800 میلیون تومان بدهی، بازیکن گیج می‌شود. فکر کنید فردی که هیچ پولی نداشته ولی یکباره 200 میلیون تومان یا 500 میلیون تومان بگیرد. چنین بازیکنی سکته می‌کند!

سرمربی استقلال صنعتی در ادامه خاطرنشان کرد: بازیکنان باید از نظر مالی هم پله پله بالا بیایند. در این صورت است که بازیکن پیشرفت می‌کند و به یک پدیده تبدیل می‌شود. به نظرم پدیده‌های ما قربانی تفکرات غلط مدیران و پول بیش از حد می‌شوند.

ویسی با اشاره به تداوم حضور بازیکنانی مثل علی کریمی و سهراب بختیاری‌زاده در لیگ برتر، یادآور شد: می‌دانید چرا کریمی هنوز ستاره است و چرا اگر بازیکنی مثل سهراب بختیاری‌زاده در تیمت نباشد تب می‌کنید؟ چون این بازیکنان ظرفیت زیادی داشتند و پله پله بالا آمدند.

وی همچنین به دیگر مسائلی که سد راه پدیده‌سازی در لیگ ایران است اشاره کرد و گفت: اتومبیل‌های جور واجور، چند خط تلفن همراه، خانه‌های مجردی و قلیان کشی را هم به داستان بالا اضافه کنید. کافی است بازیکن جوان یک مقدار خوشتیپ هم باشد. مجموعه این عوامل دست به دست هم می‌دهد که بازیکن در ابتدای دوره فوتبالش نابود شود.

سرمربی استقلال صنعتی تاکید کرد: یک بازیکن جوان که می‌تواند با ماهی 300 هزار تومان به صورت ثابت بازی کند، تمام وجودش را در زمین می‌گذارد ولی اگر همین بازیکن گُل کرد و یکباره 500 میلیون تومان بگیرد، دیوانه می‌شود و به جایی نمی‌رسد.

ویسی به ذکر خاطره‌ای از دوران فعالیتش در تیم پیکان اشاره کرد و گفت: آن موقع با یک بازیکن صحبت کردم و قرار شد این بازیکن با 100 میلیون تومان به پیکان بیاید. جالب بود که او مدام می‌گفت از اینکه انتخابش کرده‌ام خوشحال است ولی فردای همان روز آن بازیکن با مبلغ 800 میلیون تومان به یکی دیگر از تیم‌ها پیوست. باور کنید این بازیکن فقط دو بازی برای آن تیم انجام داد و دیگر بعد از آن هم فوتبالیست نشد. این تاثیر همان پول‌های کاذب است.