مدافع فولاد بازی با الجیش را از دست داد/ وضعیت مبهم سه بازیکن برزیلی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان ساعت 11:30 صبح امروز شنبه تهران را به مقصد دوحه ترک می‌کند تا روز سه شنبه در اولین مسابقه خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف تیم الجیش قطر برود. با این حال فولاد خوزستان برای این مسابقه چند بازیکن اصلی خود را در اختیار نخواهد داشت.

نعیم سعداوی مربی فولاد خوزستان در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: متاسفانه ایوب والی در آخرین تمرین قبل از سفر به دوحه که روز جمعه در اهواز برگزار شد از ناحیه کشاله پا مصدوم شد. شدت آسیب دیدگی والی به حدی است که نمی‌تواند ما را در اولین بازی لیگ قهرمانان همراهی کند و احتمال اینکه او را به قطر نبریم هم هست.

مربی فولاد خاطرنشان کرد: همچنین سه بازیکن برزیلی ما یعنی چاوز، پریرا و پادوانی هم مصدوم هستند و هنوز به مرحله تمرینات گروهی نرسیده‌اند. البته این بازیکنان را با خودمان به قطر می‌بریم تا ببینیم چه شرایطی پیش می‌آید.