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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۱۳

لیگ قهرمانان آسیا؛

تیم فولاد خوزستان با دو غایب راهی قطر شد

تیم فولاد خوزستان با دو غایب راهی قطر شد

تیم فوتبال فولاد خوزستان بدون دو بازیکن اصلی خود برای بازی با تیم الجیش در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، راهی دوحه قطر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان روز سه شنبه این هفته در اولین مسابقه خود در لیگ قهرمانان آسیا در دوحه قطر به مصاف تیم الجیش خواهد رفت. از همین رو، کاروان فولاد ساعت 11:30 امروز شنبه از تهران عازم دوحه شد.

فولاد برای این مسابقه، ایوب والی و مهدی بدرلو، مدافع و هافبک اصلی خود را به خاطر محرومیت در اختیار ندارد. این دو بازیکن همراه فولاد به قطر نرفتند تا در ایران مراحل درمان خود را پیگیری کنند. همچنین مصدومیت چاوز، پادوانی و پریرا سه بازیکن برزیلی فولاد هم یکی از دغدغه‌های کادر فنی فولاد است که هنوز به تمرینات گروهی نرسیده‌اند.

کد مطلب 2241169

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