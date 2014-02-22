رقابت سنگنوردان 24 استان کشور در همدان

مهدي كرمي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در همین راستا با پیگیری های انجام شده و با همکاری ادارات، نهادها و سازمان های مرتبط، استان همدان در روزهای دوم تا نهم اسفندماه ميزبان مسابقات سنگنوردی داخل سالن بزرگسالان کشور در دو بخش بانوان و آقایان در قالب مسابقات جام فجر با شرکت ورزشكاران سنگنوردي از سراسر ايران است.

رئيس هيئت كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان همدان با بيان اينكه اولین بار پس از افتتاح امکانات جانبی، مجموعه سنگنوردی فرهاد ميزبان مسابقات سنگنوردی داخل سالن است، افزود: اين مجموعه ورزشی دارای شرایط استاندارد برای میزبانی مسابقات آسیایی و جهانی است.

وي بيان داشت: با هماهنگی های انجام شده با فدراسیون طبق روال سال های گذشته به پاس تقدیر از پیشکسوتان و قهرمانان و احترام به افتخارات کسب شده آن ها مقرر شده تا مسابقات سنگنوردی جام فجر به پاسداشت و با تجلیل از تعدادی از ورزشکاران و پیشکسوتان برگزار شود.

كرمي اضافه كرد: همچنين مسابقات جام فجر به ميزباني همدان و با شركت 24 استان و چهار تيم مستقل از روز جمعه در حال برگزاري است.

رئيس هيئت كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان همدان عنوان داشت: اين دوره از مسابقات در دو بخش بانوان و آقايان در سالن سنگنوردي فرهاد و با حضور 280 نفر ورزشكار برگزار مي شود.

وي در ادامه گفت: در مسابقات سنگنوردي جام فجر شركت كنندگان در دوبخش آقايان و بانوان در سه رشته سرطناب، بولدرينگ و سرعت به رقابت با يكديگر مي پردازند.

كرمي ابراز داشت: رقابت بين ورزشكاران آقا تا روز دوشنبه پنجم اسفندماه ادامه دارد و همچنين بانوان نيز از روز سه شنبه به رقابت با يكديگر مي پردازند.

رئيس هيئت كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان همدان با اشاره به اینکه همدان اسفندماه امسال میزبان چهاردهمین دوره مسابقات سنگ نوردی جام فجر و انتخابی تیم ملی مردان و زنان کشور است، عنوان داشت: رقابت های بخش مردان از دوم اسفندماه امسال با برگزاری مسابقات رشته سرطناب و بولدرینگ آغاز و در حال برگزاري است.

وی در پايان گفت: این رقابت ها در بخش مردان از دوم تا پنجم و در بخش زنان از ششم تا نهم اسفندماه امسال در سالن سنگنوردی فرهاد که پیشرفته ترین سالن این رشته ورزشی در خاورمیانه است برگزار می شود.