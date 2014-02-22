استرالیا، چین و تایلند حریفان ایران شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته‌های مسابقات و داوری کنفدراسیون والیبال آسیا(AVC) در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 29 و 30 بهمن ماه در کشور چین برگزار شد و سعید درخشنده و امیدوار حاتمی به عنوان اعضای این کمیته‌ها از ایران در آن شرکت کردند.

بر اساس مصوبات این نشست، چهارمین دوره مسابقات والیبال جام کنفدراسیون آسیا در رده مردان در شهر آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد. در این رقابتها نیز همانند دوره‌های گذشته هشت تیم برتر آسیا شرکت می‌کنند که در دو گروه چهار تیمی با هم رقابت خواهند کرد.

گروه‌بندی دور مقدماتی چهارمین دوره AVC کاپ به شرح زیر است:

* گروه اول: قزاقستان، ژاپن، کره‎جنوبی و هند

* گروه دوم: چین، ایران، استرالیا و تایلند