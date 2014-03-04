ایران نشست هیات رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا در میانمار را تحریم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون والیبال آسیا اعلام کرد جلسه هیات رئیسه این کنفدراسیون فروردین ماه سال 93 در میانمار برگزار خواهد شد که محمدرضا داورزنی به عنوان یکی از اعضای اصلی این هیات باید در این اجلاس شرکت کند.

بر این اساس رئیس فدراسیون والیبال با ارسال نامه‌ای خطاب به دکتر بن ناصر رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا اعلام کرد با توجه به جنایاتی در حق مسلمانان میانمار انجام شده، توصیه می‌شود محل برگزاری جلسه هیات رئیسه تغییر یابد و در غیر اینصورت جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس شرکت نخواهد کرد. ضمنا فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای برگزاری این اجلاس رسما اعلام می‌کند.

جلسه کمیته‌های مسابقات و داوری کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) روزهای سه شنبه و چهارشنبه 29 و 30 بهمن ماه در کشور چین برگزار شد و قرعه کشی مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا در دو گروه مردان و زنان، جام کنفدراسیون والیبال آسیا در دو گروه مردان و زنان، قهرمانی زیر 20 سال مردان آسیا، قهرمانی زیر 19 سال زنان آسیا، قهرمانی زیر 18 سال پسران آسیا و قهرمانی زیر 17 سال دختران آسیا انجام شد.

اما بر اساس اعلام کنفدراسیون والیبال آسیا قرعه کشی سه رویداد دیگر شامل مسابقات والیبال قهرمانی جوانان پسر زیر 20 سال، مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پسر زیر 18 سال و مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان دختر زیر 17 سال نیز فروردین ماه سال آینده در جلسه هیات رئیسه کنفدارسیون والیبال آسیا قرعه کشی می‌شود و در خصوص مسائل کلان برگزاری مسابقات سال 2014 و 2015 در قاره کهن تصمیم‌گیری خواهد شد.