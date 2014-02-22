پالایش و نفت آبادان قهرمان لیگ دسته اول واترپلوی کشور شد

کایپتان تیم واترپلوی نفت آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این مسابقات که به میزبانی تهران و در استخر 9 دی برگزار شد 9 تیم پالایش نفت آبادان، شهرداری تبریز، نفت اهواز، نفت تهران، پاسارگاد تهران، زمزم تهران، نوفلاح تهران،کیا شنا گرگان و یاران تهران حضور داشتند که در پایان دور مقدماتی چهار تیم پالایش آبادان، پاسارگاد تهران، نفت تهران و نفت اهواز به مرحله نیمه نهایی رسیدند.



علی شعبانی فرد افزود: در پایان دور نیمه نهایی پالایش نفت آبادان و نفت تهران فینالیست شدند. ضمن آنکه در دیدار رده بندی نفت اهواز در یک مسابقه نزدیک توانست پاسارگاد تهران را شکست دهد و به مقام سوم دست یابد.



وی افزود: در بازی نهایی نیز پالایش نفت آبادان توانست در یک بازی مقتدرانه نفت تهران را که از چند بازیکن تیم ملی جوانان سود می برد با حساب ۱۶ بر ۹ شکست دهد. با کسب این نتیجه پالایش نفت آبادان به عنوان قهرمان لیگ دسته یک کشور در سال ۱۳۹۲ شناخته شد و نفت تهران به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.



شعبانی فرد تصریح کرد: دیدار پایانی در حضور حسین نسیم اسطوره شنا و واترپلوی ایران، مولر مربی آلمانی جدید واترپلوی ایران و خیل عظیمی از تماشاگران مشتاق انجام شد.

اسامی تیم پالایش نفت آبادان:



به گزارش خبرنگار مهر، امید لطف پور، علی شعبانی فرد (کاپیتان)، میلاد ناظمی، مالک ضیایی، رضا حق گو، حسین بیت حاوی، مهدی کرمی،مرتضی مبارک، علی آلبوغبیش، احمد کاظم نیا، میلاد کاظم نیا، رضا قربانی، محمد ایران فر، علی قاصدی و رشید رشیدی بازیکنان تیم واترپلوی نفت آبادان بودند.