به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال عصر امروز شنبه تمرینات آماده سازی خود را پی گرفت. این تمرین از ساعت 15:30 در کمپ اختصاصی باشگاه برگزار شد که حواشی آن به شرح زیر است:

* حدود یکصد تماشاچی از تمرین امروز استقلال دیدن کردند که بیشتر آنها کودکانی بودند که در مدارس فوتبال حضور دارند و به تماشای تمرین پرداختند.

* یکی از هواداران تیم استقلال بنری که روی آن تصویر آرش برهانی نقش بسته بود را در گوشه‌ای از زمین نصب کرد که روی آن نوشته شده بود: 100 گله شدن آبی‌ها حسرت پرسپولیسی‌ها!

* در حالی که بازیکنان قبل از تمرین انتظار داشتند قلعه‌نویی برای دقایقی با آنها صحبت کند ولی سرمربی تیم استقلال سکوت اختیار کرد تا تمرین بدون حرف‌های مقدماتی وی برگزار شود.

* هاشم بیک‌زاده که مصدوم شده بود به همراه کبه در این تمرین حضور نداشتند و غایب این تمرین بودند.

* دکتر نوروزی معاون پزشکی باشگاه استقلال در تمرین امروز حضور یافت و وضعیت قاضی و خسرو حیدری پرداخت که پس از آن دو بازیکن یاد شده به دویدن دور زمین پرداختند.

* سیدمهدی رحمتی دروازه‌بان تیم استقلال در این تمرین با 30 دقیقه تمرین حضور یافت و پس از اجازه از کادر فنی به تمرین پرداخت.

* کاروالیو بازیکن برزیلی تیم استقلال امروز با ظاهری متفاوت بر سر تمرین تیم حاضر شد. این بازیکن موهای خود را تراشید که همین موضوع باعث شد بازیکنان استقلال به شوخی با وی پرداختند.

* میکو مربی بدنسار تیم ملی فوتبال نیز در تمرین آبی‌پوشان حضور داشت و از نزدیک تمرین استقلال را زیر نظر داشت.

* بازیکنان استقلال پس از گرم کردن و کار با توپ به کارهای تاکتیکی پرداختند و پس از آن هم بازی درون تیمی را در قابل دو تیم سفید و آبی برگزار کردند.