به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای دیدار روز چهارشنبه برابر ملوان در انزلی آماده می کند عصر امروز دوشنبه تمریناتش را در زمین کمپ مرحوم حجازی زیر نظر امیر قلعه نویی و با حضور تعداد کمی هوادار این باشگاه برگزار کرد.

در این تمرین هواداران حاضر در امیر قلعه نویی و بازیکنان درخواست کردند برای افزایش شانس قهرمانی آبی پوشان در سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ملوان را در خانه اش شکست دهند. قلعه نویی نیز دقایقی برای بازیکنان صحبت و اهمیت دیدار برابر ملوان را به آنها گوشزد کرد.

در این تمرین خسرو حیدری و مهرداد اولادی به خاطر مصدومیت غایب بودند اما سایر بازیکنان زیر نظر کادر فنی برنامه های تاکتیکی را در دستور کار قرار دادند. در بخش پایانی این تمرین امیر حسین صادقی دچار مصدومیت جزیی شد که به تمرین ادامه نداد.

شاگردان امیر قلعه نویی ساعت 11:30 فردا سه شنبه تمریناتش را در تهران پیگیری خواهند کرد و ساعت 15 به سمت رشت پرواز خواهند کرد تا از آنجا راهی انزلی شوند.