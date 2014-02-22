تصویب آزادی تیموشنکو در پارلمان/ عذرخواهی کلیچکو از معترضان به خاطر توافق با یانوکوویچ

به گزارش خبرگزاری مهر، پایتخت اوکراین امروز شاهد اتفاقات مهم و تاثیرگذاری در آینده سیاسی این کشور بود. امروز اخباری از جمله فرار "ویکتور یانوکوویچ" رئیس جمهور از کی یف و انتخاب رئیس جدید پارلمان این کشور اعلام شد. در این جا به شمار دیگری از مهمترین تحولات امروز اوکراین اشاره می شود.

آزادی یولیا تیموشنکو

با تصویب پارلمان، "یولیا تیموشنکو" رهبر اپوزیسیون که در زندان به سر می برد، به زودی آزاد می شود. رویترز نوشت "ایوگنیا تیموشنکو" دختر یولیا که برای عیادت مادرش به شهر خارکیف محل نگهداری وی رفته ساعتی پیش به خبرنگاران گفته است: مادر من اکنون یک شهروند آزاد است. نخست وزیر سابق اوکراین در سال 2011 به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از قدرت به 7 سال زنده محکوم شد. همچنین سخنگوی این سیاستمدار 53 ساله با استناد به قانون مصوب پارلمان تاکید کرد وی اجازه دارد زندان را ترک کند. امروز نمایندگان پارلمان اوکراین با اکثریت آرا به آزادی هر چه سریعتر تیموشنکو از زندان رای مثبت دادند.

دولت به کار خود ادامه می دهد

به نوشته اشتاندارد دولت اوکراین در غیاب "ویکتور یانوکوویچ" اعلام کرده است که همچنان به تعهد خود مبنی بر "انتقال قدرت از راه قانونی و طبق قانون اساسی" پایبند است. در بیانیه ای که امروز از سوی دولت اوکراین اعلام شد آمده است: کابینه و دستگاه های اداری و مالی به کار معمولی خود ادامه می دهند.

در همین حال دستگاه های امنیتی و پلیس به مقابله با گسترش اعتراضات در شهر کی یف می پردازند. وزارت کشور اوکراین از شهروندان خواست برای برقراری امنیت و آزامش با نیروهای پلیس همکاری کنند.

یهودیان کی یف را ترک می کنند

در همین حال "موشه رویون آزمان" خاخام اعظم یهودیان اوکراین از همه یهودیان ساکن کی یف خواست به دلیل بحرانی شدن اوضاع، هر چه سریعتر این شهر را ترک کنند. روزنامه هاآرتض به نقل از وی نوشت: من نمی خواهم واقعیت را کتمان کنم، هشدارهای زیادی در مورد احتمال حمله به موسسات و ساختمان های یهودیان در کیف وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری اینترفکس "ولادیمیر ریباک" رئیس پارلمان اوکراین به دنبال توافق رهبران اپوزیسیون و دولت این کشور ناچار به استعفا از سمت خود شده است. هر چند وی علت این کناره گیری را بیماری خود عنوان کرده است. امروز به فاصله اندکی پس از این کناره گیری، نمایندگان "الکساندر تورشینوف" از همپیمانان تیموشنکو را به ریاست پارلمان انتخاب کردند.

ارائه طرح عزل یانوکووچ از ریاست جمهوری

در پی خروج رئیس جمهوری اوکراین از پایتخت، نمایندگان و رهبران اپوزیسیون این کشور طرح عزل وی از ریاست جمهوری را به پارلمان ارائه کردند. سخنگوی "ویتالی کلیچکو" از رهبران مخالفان دولت با اعلام این مطلب گفت نمایندگان با تایید این طرح تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام می کنند. کلیچکو پیشتر در جمع معترضان در میدان استقلال کی یف اعلام کرده بود امروز می خواهد از نمایندگان پارلمان بخواهد "از شر یانوکوویچ" خلاص شوند.

شبکه 5 تلویزیون اوکراین امروز در گزارشی اعلام کرد محل سکونت یانوکوویچ در منطقه مشیگورژه در حومه کی یف تخلیه شده است. رسانه های این کشور مدعی اند رئیس جمهور شب گذشته به همراه نزدیکان و محافظان خود به شهر خارکوف گریخته است. این شهر در نزدیکی مرز روسیه در جریان اعتراضات اخیر از اصلی ترین شهرهای حامی دولت به شمار می رفت.

این در حالی است که حتی دوستان نزدیک رئیس جمهور نیز اطلاع دقیقی از محل اقامت کنونی وی ندارند. "یوری میروشنیچنکو" از نمایندگان نزدیک به یانوکوویچ در این رابطه گفته است هیچ اطلاعی از محل اختفای وی ندارد.

کنترل پایتخت از "میدان استقلال"

مخالفان دولت اوکراین در حال حاضر کنترل پایتخت را به دست گرفته اند. به گفته "آندری پاروبیژ" یکی از رهبران مخالفان در حال حاضر حفاظت از ساختمان پارلمان، دفاتر دولتی و کاخ ریاست جمهوری توسط گروهی متشکل از مخالفان، موسوم به "نیروهای دفاع شخصی" انجام می گیرد.

روزنامه "سگودژنا" چاپ کی یف به نقل از پاروبیژ نوشت: اکنون کنترل تمام کی یف از میدان استقلال انجام می گیرد. بر این اساس نیروهای دفاع شخصی با خودروهای باری در سراسر شهر در حرکت بوده و اوضاع را تحت کنترل خود درآورده اند.

عذرخواهی کلیچکو از معترضان

"ویتالی کلیچکو" بوکسور پیشکسوت جزو سه رهبر اپوزیسیون بود که شب جمعه توافق آتش بس با دولت اوکراین را امضا کرد. وی در حالی که این توافق را "بسیار مهم" می خواند از سوی حاضرین در میدان استقلال کی یف مورد تمسخر قرار گرفت. هزاران نفر در این میدان با سوت کشیدن به این اقدام کلیچکو اعتراض کردند. اشتاندارد می نویسد: معترضان در واکنش به این توافق "کنسرت سوت" به راه انداختند. این اعتراضات موجب شد تا کلیچکو از معترضان عذرخواهی کند، وی گفت از این که با یانوکوویچ توافق کرده و با وی دست داده است، متاسف است.

توافق شب جمعه رهبران اپوزیسیون در حالی انجام گرفت که بسیاری از حاضرین در میدان استقلال با آن مخالف بودند. از نظر آنها دست دادن با کسی که دستش به خون مخالفان آلوده است، خیانت است. با توجه به این شرایط بود که تحلیلگران از بدبینی خود به توافق شب جمعه خبر داده و اعلام کردند افراد حاضر در کاخ ریاست جمهوری برای امضای این توافقنامه، تمامی گروه های مخالف را نمایندگی نمی کنند.

گفتنی است تحولات اوکراین از ظهر امروز در حالی روندی سریع به خود گرفت که در ساعات ابتدایی صبح رسانه ها از برقراری آرامش نسبی در کی یف به دلیل امضای توافقنامه صلح میان یانوکوویچ و رهبران مخالفین خبر داده بودند اما انتشار خبر فرار یانوکوویچ از کاخ ریاست جمهوری موجب شد تا تحولات این کشور روند پرشتابی به خود گرفته و چهره های جدیدی به عنوان وزیر کشور و رئیس پارلمان معرفی شوند.

انتخاب "تورشینف" به عنوان رئیس پارلمان اوکراین

"الکساندر تورشینوف" به عنوان رئیس پارلمان اوکراین معروفی شد. تورشینوف از هم پیمانان سابق "یولیا تیموشنکو" نخست وزیر اسبق اوکراین است.

تورشینف در اولین اظهار نظر بعد از انتخاب شدن به عنوان رئیس پارلمان گفت: مقامات اوکراینی با هدف بازگرداندن ثبات به کشور به کار خود ادامه می دهند.

انتخاب "آواکوف" به عنوان وزیر کشور

"آرسن آواکوف" از سوی پارلمان اوکراین به عنوان وزیر کشور جدید انتخاب شد. وی از نمایندگان پارلمان اوکراین بوده و دارای اصالت ارمنستانی است.

این اقدام پارلمان اوکراین در پی فرار "ویکتور یانوکوویچ" رئیس جمهور، از کی یف و تسخیر کاخ ریاست جمهوری از سوی مخالفین اتخاذ شده است.