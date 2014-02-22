به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان در حاشیه مراسم رونمایی از اسپانسر تیم ملی در جمع خبرنگاران درباره مبلغ بدهی باشگاه پرسپولیس که 60 میلیارد تومان عنوان میشود، گفت: شک نکنید آن چیزی که خودم گفته بودم، درست است حالا هر کسی تفسیر خودش را دارد. من خبری را بعد از پایان لیگ اعلام میکنم که چقدر به درآمدهای پرسپولیس اضافه کردهام و الان کسی متوجه نیست.
وی درباره بیتوجهیاش به وزیر ورزش و جوانان در مراسم رونمایی، تاکید کرد: وزیر هم یک نفر مثل بقیه است نه من او را میشناسم و نه او مرا میشناسد! من مخلص شما (خبرنگاران) هستم.
مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس درباره ناراحتیاش از علی پروین اظهار کرد: خواهش میکنم سئوالات سیاسی از من نپرسید.
رویانیان با تاکید جملهاش را اینگونه ادامه داد: بعد از لیگ حرفهایم را میزنم.
وی در واکنش به خبر دستگیری سعید شیرینی در روزهای گذشته یادآور شد: خیلی چیزها میگویند ولی شما تعجب نکنید.
مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس در پایان از پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شکل سند اتومبیل بازیکنان پرسپولیس حل شد؟، خودداری کرد و گفت: فقط تیم ملی!
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