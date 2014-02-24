به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی اصل صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: روزی که حجت الاسلام میرعمادی به استان لرستان تشریف آوردند در دیداری که به همراه جوانان ورزشکار استان با ایشان داشتیم، در سخنان خود به تاکیدات رهبری در زمینه ارتباط گیری ایشان با جوانان لرستانی اشاره کردند که این موضوع موجب دلگرمی و ایجاد امید در دل جوانان شد.

وی عنوان کرد: نماینده ولی فقیه در لرستان از ابتدای حضور خود با تشکیل مجمع مشورتی جوانان به دنبال برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای مختلف در حوزه جوانان بودند که حقیقتا تاثیر زیادی روی ایجاد خودباوری در جوانان لرستانی داشته است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان با تقدیر از نگاه ویژه نماینده ولی فقیه در لرستان به مسائل و مشکلات جوانان بیان داشت: در این راستا از ابتدای سالجاری طرح برگزاری نشست های محله ای در محلات مختلف سطح شهر خرم آباد در دستور کار قرار گرفت.

محمدی اصل با بیان اینکه برگزاری نشست های محله ای کار فرهنگی ارزشمندی بود که نتایج مثبتی نیز به دنبال داشت، افزود: در قالب این طرح با حضور نماینده ولی فقیه در لرستان در محلات مختلف به سوالات و شبهات جوانان پاسخ داده می شد.

وی ادامه داد: ولی با توجه به محدودیت زمانی برخی از سوالات بدون پاسخ باقی می ماند که امام جمعه خرم آباد در این نشست ها به جوانان قول دادند که در همایشی گسترده تر با حضور اساتید و صاحب نظران برجسته کشور به این سوالات پاسخ داده شود.

وی ادامه داد: در این راستا برگزاری همایش جوانان مساجد و محلات استان لرستان کلید خورد تا در قالب چهار کمیسیون تخصصی و با دعوت از سخنرانان کشوری به شبهات و سوالات جوانان لرستانی پاسخ داده شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان با بیان اینکه برگزاری این برنامه در ایجاد روحیه امیدواری در میان جوانان لرستانی تاثیر گذار است، عنوان کرد: این همایش در واقع نشانه این است که مسئولان و متولیان امر برای جوانان لرستانی و ابهامات و سوالاتی که در ذهن دارند ارزش و اهمیت قائل شده و در این مسیر گام برداشته اند.

محمدی اصل برگزاری همایش جوانان مساجد و محلات لرستان را در واقع پاسخی به خواسته ها و مطالبات جوانان لرستانی دانست و گفت: در این راستا اداره کل ورزش و جوانان نیز برای برگزاری این برنامه مطابق وظایف محول شده فعالیت داشته است.

وی تصریح کرد: در روز همایش نیز با اطلاع رسانی صورت گرفته میان تشکلها و سمن های استان بسیاری از جوانان عضو در این همایش شرکت خواهند کرد.