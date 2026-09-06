سقوط هواپیما در کالیفرنیا؛ ۲ نفر کشته و ۲ تن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، در پی سقوط یک فروند هواپیما در شمال غربی فرزنو در ایالت کالیفرنیا واقع در آمریکا، ۲ کودک جان باختند و ۲ نفر دیگر دچار جراحات وخیم شده اند.
نیروهای امدادی از سراسر این شهرستان برای مهار آتش سوزی ناشی از سقوط و جستجو برای یافتن بازماندگان، به محل حادثه اعزام شدند.
جاش سلرز، مسئول اطلاعرسانی اداره آتشنشانی فرزنو، گفت: نیروهای امدادی ۲ نفر را پیدا کردند که با وضعیت وخیم به بیمارستان منتقل شدند. متأسفانه ۲ فرد دیگر نیز در داخل هواپیما پیدا شدند که مرگ آنها تأیید شده است.
به گفته دفتر کلانتر شهرستان فرزنو، هویت آن ۲ نفر بعداً به عنوان کودک شناسایی شد و تأیید شد که آن ها بر اثر این سانحه هوایی جان خود را از دست دادهاند.
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