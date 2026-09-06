به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌ و سی‌ و هشتمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز عصر یکشنبه با بررسی و تصویب پنج دستور کار برگزار شد.

تعیین اولویت واگذاری ناوگان حمل‌ونقل عمومی

در نخستین دستور کار این جلسه، استفساریه مصوبه مربوط به الگوی بهره‌برداری از ناوگان حمل‌ و نقل مسافر درون‌ شهری شهرداری شیراز به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، با توجه به مشارکت ۹۰ درصدی شهرداری در ارزش افزوده ناوگان مورد واگذاری، مدت قرارداد برای ناوگان کارکرده حداقل پنج سال مفید و برای ناوگان نو ۱۰ سال مفید تعیین شده و از نظر سقف حداکثری زمان قرارداد میان شهرداری و بهره‌برداران محدودیتی وجود نخواهد داشت.

همچنین در اولویت نخست واگذاری، شرکت‌هایی قرار دارند که در دوره پیشین به‌عنوان بهره‌بردار اتوبوس‌های گازسوز فعالیت کرده و مدت تعهد مفید قرارداد خود را به پایان رسانده‌اند.

پس از اجرای این مرحله، شرکت‌هایی که پیش‌تر اتوبوس‌های گازسوز خود را اسقاط کرده اما نسبت به نوسازی ناوگان اقدام نکرده‌اند، در شرایط مساوی در اولویت واگذاری قرار خواهند گرفت.

تصویب ۱۰ میلیارد تومان برای حمایت از «ستاد پشتیبانی از جنگ رمضان امین ولایت»

دومین دستور کار این جلسه به همکاری شهرداری شیراز با ستاد پشتیبانی از جنگ رمضان امین ولایت اختصاص داشت که با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر، شهرداری مجاز شد تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال، معادل ۱۰ میلیارد تومان، برای این منظور اختصاص دهد.

این اعتبار با استناد به تبصره بودجه سال ۱۴۰۵ و از محل ردیف اعتباری مربوط به پیاده‌سازی سیستم‌های نوین مدیریتی در راستای بهبود مستمر طرح‌ها و پروژه‌های مدیریت بحران تأمین خواهد شد.

تصویب چند مصوبه در حوزه شهرسازی

اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه این جلسه، سه لایحه در حوزه شهرسازی و املاک را نیز بررسی و تصویب کردند.

بر این اساس، سلب قابلیت استفاده عمومی از ۱۶۳.۷۷ مترمربع عرصه معبر مجاور ضلع غربی یک پلاک ثبتی در بخش چهار شیراز و احتساب آن به‌عنوان اموال اختصاصی شهرداری به تصویب رسید.

همچنین با سلب قابلیت استفاده عمومی از ۱۲۰.۳۵ مترمربع عرصه معبر مجاور ضلع غربی پلاک دیگری در بخش چهار شیراز موافقت شد؛ شهرداری در اجرای این مصوبه مکلف به رعایت ضوابط شهرسازی، از جمله جلوگیری از ایجاد دسترسی به فضای سبز مصوب و طی فرآیندهای قانونی واگذاری است.

در آخرین دستور کار نیز اعضای شورا با سلب قابلیت استفاده عمومی از ۴۲.۱۱۸ مترمربع عرصه معبر مازاد بر عرض معبر و احتساب آن به‌عنوان اموال اختصاصی شهرداری موافقت کردند.

مصوبات دویست‌ و سی‌ و هشتمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز پس از تأیید فرمانداری، برای اجرا ابلاغ خواهد شد.