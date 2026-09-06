  1. استانها
  2. کردستان
۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

ورمقانی: تنها ۴۰۹ متقاضی جوانی جمعیت در کردستان زمین دریافت کرده‌اند

ورمقانی: تنها ۴۰۹ متقاضی جوانی جمعیت در کردستان زمین دریافت کرده‌اند

سنندج ـ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با انتقاد از روند واگذاری زمین به متقاضیان قانون جوانی جمعیت گفت: از حدود ۱۰ هزار متقاضی تأییدشده، زمین به ۴۰۹ نفر واگذارشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی عصر یکشنبه در چهارمین نشست ستاد جوانی جمعیت استان کردستان، با تأکید بر ضرورت رفع موانع اجرای قانون جوانی جمعیت، اظهار کرد: ظرفیت‌های مختلف استان باید برای اجرای کامل تکالیف این قانون به کار گرفته شود و نباید مشکلات موجود مانع تحقق سیاست‌های جمعیتی شود.

وی با اشاره به وضعیت واگذاری زمین به متقاضیان قانون جوانی جمعیت افزود: از میان حدود ۱۰ هزار متقاضی تأییدشده در استان، تاکنون زمین به ۴۰۹ نفر واگذار شده که این میزان با اهداف تعیین‌شده فاصله دارد و باید روند واگذاری‌ها شتاب بیشتری بگیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: برطرف کردن مشکلات موجود در هفت شهرستان می‌تواند بخش عمده‌ای از مسائل متقاضیان نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت را حل کند و در مجموع حدود ۸۰ درصد متقاضیان از این اقدام منتفع خواهند شد.

استفاده از همه ظرفیت‌ها برای تأمین زمین

ورمقانی با اشاره به دشواری تأمین زمین در برخی مناطق استان گفت: شرایط خاص جغرافیایی و وجود بافت‌های جنگلی در شهرستان‌های مریوان، سروآباد و کامیاران از جمله موانع موجود در مسیر تأمین زمین است، اما برای عبور از این محدودیت‌ها باید از ظرفیت‌های مختلف استان استفاده کرد.

وی اوقاف، منابع طبیعی، اراضی شخصی و زمین‌های در اختیار مجموعه‌های نظامی را از ظرفیت‌هایی دانست که می‌توان برای اجرای قانون جوانی جمعیت مورد بررسی قرار داد و افزود: دستگاه‌های مسئول باید راهکارهای عملیاتی برای استفاده از این ظرفیت‌ها ارائه کنند.

معاون استاندار کردستان در ادامه با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش در حوزه فرزندآوری و پیشگیری از سقط‌های عمدی و غیرقانونی، گفت: خانواده‌ها نخستین محیط برای آگاهی‌بخشی به فرزندان درباره پیامدهای این موضوع هستند و لازم است آموزش‌های لازم از این محیط آغاز شود.

ورمقانی آموزش و پرورش را پس از خانواده، یکی از مهم‌ترین بسترهای آگاهی‌بخشی به نسل جوان عنوان کرد و افزود: موضوع سقط جنین باید با رویکرد علمی و متناسب با گروه‌های سنی در معرض خطر آموزش داده شود تا جوانان نسبت به پیامدها و مخاطرات آن آگاهی بیشتری پیدا کنند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به آموزش‌های تخصصی در دانشگاه‌ها به ویژه برای دانشجویان دختر تأکید کرد و گفت: برخی مسائل اجتماعی نباید به دلیل ملاحظات یا خطوط قرمز نادیده گرفته شوند؛ بلکه باید واقعیت‌های جامعه را شناخت و برای کاهش آسیب‌های آن راهکار ارائه کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قوانین موجود در حوزه جوانی جمعیت بیان کرد: در بخش‌های مسکن، بهداشت و درمان قوانین و برنامه‌های لازم وجود دارد و مسئله اصلی، رفع موانع اجرایی و تبدیل ظرفیت‌های قانونی به اقدامات عملی است.

ورمقانی خاطرنشان کرد: اگرچه اجرای برخی طرح‌ها نیازمند تأمین اعتبار است، اما همه اقدامات الزاماً به منابع مالی جدید وابسته نیستند و می‌توان بخشی از برنامه‌های حوزه جوانی جمعیت را با استفاده از ظرفیت‌های موجود و اصلاح فرآیندها به پیش برد.

کد مطلب 6939345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها