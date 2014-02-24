به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور یکشنبه با برگزاری دوازده دیدار در گروه‌های دوگانه پیگیری شد که در گروه "الف" و در هفته‌ای که شهرداری یاسوج استراحت دارد، سیاه جامگان مشهد با پیروزی برابر نیروی زمینی و با توجه به شکست پدیده در یزد، به صدر جدول این گروه صعود کرد.

سیاه جامگان که در دو هفته گذشته به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به پدیده در رده دوم قرار داشت، با این پیروزی ارزشمند مقابل نیروی زمینی که خودش یکی از مدعیان بود، بالاخره به صدر جدول رسید و حریف تهرانی را به رده هشتم فرستاد، آنهم با 3 پله سقوط.

در دیگر بازی مهم یکشنبه، پدیده مشهد در یزد مغلوب فولاد شد تا پس از هفته‌های صدرنشین را از دست بدهد. صنعت نفت هم با پیروزی ارزشمند در زمین الوند، هم این تیم همدانی را در بین دو تیم قعرنشین نگه داشت و هم جایگاهش در رده سوم را تحکیم کرد و فاصله خود با تیم‌های مشهدی صدرنشین را کاهش داد.

گیتی پسند هم در اصفهان برابر گل‌گهر سیرجان پیروز شد تا با دو پله صعود به رده چهارم برسد و گل‌گهر را به تیم‌های در خطر سقوط نزدیک‌تر کند. استقلال اهواز هم سومین شکست متوالی را درحالی به نساجی مازندران تحمیل کرد که تا دقیقه 54 با دو گل از این تیم قائمشهری عقب بود. با این پیروزی آبی‌پوشان اهوازی به جمع 5 تیم برتر جدول صعود کردند و نساجی را به رده ششک فرستادند.

شهرداری بندرعباس هم با پیروزی برابر گهر دورود قعرنشین به رده هفتم صعود کرد، آنهم به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به نساجی، و در میانه جدول به آرامش رسید.

در این گروه مختار جمعه‌زاده با 13 گل زده در صدر جدول گلزنان قرار دارد و قاسم اکبری از الوند همدان با 8 گل و رضا طاهری از استقلال اهواز، امین قاسمی‌نژاد از گیتی پسند و یونس شاکری از پدیده مشهد با 7 گل زده در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

نتایج کامل دیدارهای هفته بیست و یکم لیگ دسته اول در گروه "الف" به شرح زیر است:

* سياه‌جامگان مشهد یک - نيروی زمينی تهران صفر

گل: هادی خیری (77) برای سیاه‌جامگان

* فولاد يزد 2 - پديده مشهد یک

گل‌ها: علی ابوالفضلی (52) و هادی رکابی (76) برای فولاد - عباس پورخسروانی (44) برای پدیده

* گيتی‌پسند اصفهان 2 - گل‌گهر سيرجان یک

گل‌ها: سجاد اژدر (18 و 60) برای گیتی‌پسند - مختار جمعه‌زاده (90- پنالتی) گل‌گهر

* استقلال اهواز 3 - نساجی مازندران 2

گل‌ها: حجت‌ زادمحمود (54)، بهنام افشه (56 و 71) برای استقلال اهواز - محمد فتحی (30) و مجتبی رمضانی (35) برای نساجی

* الوند همدان صفر - صنعت نفت آبادان یک

گل: حمید طاهری‌فرد (73) برای صنعت نفت

شهرداری بندرعباس یک - گهر دورود صفر

گل: عی مطوری (55) برای شهرداری بندرعباس

جدول‌ رده‌بندی گروه الف نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 سیاه جامگان 20 10 7 3 23 16 7+ 37 یک پله صعود 2 پدیده مشهد 20 8 10 2 23 14 9+ 34 یک پله سقوط 3 صنعت نفت آبادان 20 8 7 5 21 18 3+ 31 - 4 گیتی پسند اصفهان 20 7 8 5 21 20 1+ 29 2 پله صعود 5 استقلال اهواز 20 7 7 6 25 26 1- 28 2 پله صعود 6 نساجی مازندران 19 7 6 6 19 16 3+ 27 2 پله سقوط 7 شهرداری بندرعباس 19 8 3 8 17 16 1+ 27 2 پله صعود 8 نیروی زمینی 19 8 2 9 21 20 1+ 26 3 پله سقوط 9 گل‌گهر سیرجان 19 6 6 7 24 18 6+ 24 یک پله سقوط 10 فولاد یزد 19 4 9 6 15 16 1- 21 یک پله صعود 11 شهرداری یاسوج 19 4 9 6 15 19 4- 21 یک پله سقوط 12 الوند همدان 19 4 6 9 17 25 8- 18 - 13 گهر دورود 19 2 6 11 12 29 17- 12 -

در گروه "ب" و در روزی که پارسه تهران استراحت داشت، چندین بازی مهم و حساس برگزار شد. نفت مسجد سلیمان صدرنشین این گروه در گچساران، میزبانش نفت و گاز است را با یک گل شکست داد تا همچنان رده نخست را حفظ کرده و حریف گچسارانی را در رده هفتم نگه دارد.

در مهمترین مسابقه هفته هم پیکان در زمین راهیان کرمانشاه تن به شکست داد تا در کنار از دست دادن شانس صدرنشین به خاطر یک بازی کمتر نسبت به نفت، به رده سوم هم سقوط کند. البته راهیان کرمانشاه با این پیروزی و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به پیکان در رده چهارم ایستاد.

ایرانجوان بوشهر هم در ادامه روند ناکامی‌های خود در این مسابقات، پیروزی خانگی برابر یزد لوله را با تساوی عوض کرد اما به لطف کسب همین یک امتیاز به رده دوم رسید. مس رفسنجان هم در خانه پیروزی 2 بر صفر را با تساوی 2 بر 2 برابر پاس همدان عوض کرد تا از صعود به رده‌های بالاتر باز ماند. پاس نیز همچنان در جمع دو تیم قعرنشین این گروه باقی‌ماند.

سایپا شمال هم در خانه شکست را با پیروزی برابر تیم ابومسلم عوض کرد تا امیدهایش برای بقا در لیگ دسته اول بیشتر شود. ابومسلم هم با این شکست و به خاطر پیروزی آلومینیوم هرمزگان در زمین البدر، به جمع 4 تیم قعرنشین این گروه سقوط کرد.

پیمان رنجبری بازیکن تیم نفت و گاز گچساران با 11 گل زده صدرنشین جدول گل‌زنان این گروه است و مهدی طارمی از ایرانجوان بوشهر با 10 گل زده و سهیل هزار جریبی از سایپا شمال با 8 گل زده، نزدیک‌‎ترین تعقیب کنندگان این گروه هستند.

نتایج کامل دیدارهای هفته بیست و یکم لیگ دسته اول در گروه "ب" به شرح زیر است:

* نفت و گاز گچساران صفر - نفت مسجد سليمان یک

گل: رضا درویشی (76) برای نفت

* سايپا شمال 2 - ابومسلم مشهد یک

گل‌‎ها: سهیل هزار جریبی (50) و اصغر رامشگر (87) برای سایپا - مصطفی طیبی (36) برای ابومسلم

* مس رفسنجان 2 - پاس همدان 2

گل‌‎ها: علی علیزاده (20) و سجاد حیدری (51) برای مس - سیدمحمد علوی (72 و 90) برای پاس

* راهيان کرمانشاه 2 - پيکان تهران صفر

گل‌‎ها: حامد حاجتی (8 و 50) برای راهیان

* ايرانجوان بوشهر یک - يزد لوله یک

گل‌‎ها: حمیدرضا سلیمانی (6) برای ایرانجوان - احمد پاسی (51) برای یزد لوله

* البدر بندر کنگ صفر - آلومينيوم هرمزگان 2

گل‌‎ها: جعفر بذری (47) و میثم مجیدی (56) برای آلومینیوم