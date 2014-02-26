به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول که در دو گروه 13 تیمی برگزار می‌شود، به هفته‌های پایانی خود نزدیک شده و برخی تیم‌ها چهار بازی و برخی پنج دیدار تا مشخص شدن تکلیف تیم‌های اول هر گروه فاصله دارند. از جمع این تیم‌ها، دو تیم نخست هر گروه مستقیما به لیگ برتر صعود خواهند کرد و دو تیم دوم در دو دیدار رفت و برگشت به مصاف هم خواهند رفت تا برنده آنها به مصاف تیم سوم سقوط کننده از لیگ برتر برود.

هرچند مسئولان سازمان لیگ برتر و فدراسون فوتبال بارها تاکید کرده‌اند که مراقب اتفاقات هفته‌های پایانی این رقابت‌ها هستند و قصد دارند از داوران لیگ برتری برای بازی‌های حساس استفاده کنند، اما برخی تیم‌هایی که احساس می‌کنند ارتباطات پشت پرده ضعیف‌تری دارند و از نظر مالی نیز در شرایط مطلوبی قرار ندارند، نگرانی تبانی برخی تیم‌ها با بازیکنانشان هستند.

در حالی که در فصل‌های گذشته اتفاقات ریز و درشتی پیرامون مسابقات لیگ دسته اول رخ می‌داد و در اکثر آنها نقش اشتباهات داوری پررنگ‌تر از مسائل پشت پرده دیگر بود، این فصل روش تبانی برخی تیم‌ها تغییر کرده است. در این روش که البته خیلی هم جدید نیست و در فصل های گذشته هم مورد استفاده قرار گرفته است، برخی تیم‌هایی که برای صعود مبارزه می‌کنند و شانس زیادی دارند از طریق برخی واسطه‌ها به سراغ مدافعان و مهاجمان تیم‌های مقابل می‌روند و در ازای پرداخت مبلغی به آنها برای اشتباه کردن عمدی و گل نزدن عمدی به توافقات خوبی می‌رسند!

یکی از مربیان باتجربه که سابقه مربیگری در لیگ دسته اول را دارد با تایید این مسائل پشت پرده عنوان کرد که این اتفاق خصوصا در بین تیم‌های بالانشین بیشتر از تیم‌های دیگر رخ می‌دهد. این مربی که خواست نامی از او برده نشود تاکید کرد برخی واسطه‌ها در هفته‌های پایانی لیگ دسته اول کارشان همین است و با بازیکنانی که از نظر مالی در شرایط خوبی قرار ندارند وارد مذاکره می‌شوند و آنها را برای راحت گل خوردن و راحت گل نزدن تطمیع می‌کنند.

مسئولان سازمان لیگ و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال باید نسبت به گذشته نظارت بیشتری بر بازی‌های لیگ دسته اول داشته باشند و بازی‌های حساس و سرنوشت‌ساز را با ناظران قوی زیر نظر بگیرند تا حقی از تیمی ضایع نشود و بازیکنی به خودش اجازه ندهد وارد این اقدامات غیراخلاقی شود.