سید علی شجاعی «مرا به خوابهایت ببر ماریه» را منتشر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شجاعی سومین مجموعه داستان خود با عنوان «مرا به خوابهایت ببر ماریه» را از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر کرد.
این کتاب شامل شامل 14 داستان كوتاه از شجاعی است که با عناوینی چون مرا به خوابهایت ببر ماریه، ثبت با سند برابر است، انتهای رنج سرد و ساکت ترنج، بر فراز ده پلی با باد میرقصد، سالها دو فصل دارند: پاییز و...پاییز، جنازهای عریان به آب میرود، باران به آسمان میبارد، چیزی که دیگران زندگی صدایش میزنند و این همه نمک هر چه میپزی شور است منتشر شده است.
شجاعی در این مجموعه داستان تلاش کرده تا خودش را به عنوان نویسنده در حد فاصل ميان فرم و محتوا نگاه داشته و کمتر خودش را به مخاطب تحمیل کند. به عبارت دیگر این مجموعه را میتوان تلاشی از سوی وی برای روبرو کردن مخاطبنش با منطق عریان داستان و نه خود او به شمار آورد.
نگاهی نو به نمادگرایی داستانی و ایجاد دركی امروزی از مفاهيم متعالی آسمانی، از دیگر ویژگیهای داستانهای شجاعی در این مجموعه داستان است.
از سیدعلی شجاعی پيش از اين سه مجموعه داستان «ستارههايی كه خيلی دور نيستند»، «عاشقی به وقت كتيبهها» و «فرشتهها قصه ندارند بانو!» و دو رمان «فصل شيدايی ليلاها» و «حاء. سين. نون» منتشر شده است.
