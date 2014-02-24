به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال ایران در سالهای گذشته کمتر حامیانی را به خود دیده که گام در عرصه این رشته پرمخاطب بگذارند و به دنبال حمایت واقعی از تیم ملی باشند. اما در دو مقطع حامیانی پیدا شدند که قصد حمایت از تیم ملی در راه حضور در جام جهانی را داشتند. یکی زمانی که تیم ملی ایران با هدایت برانکو ایوانکوویچ و ریاست محمد دادکان به جام جهانی 2006 آلمان صعود کرد و یک شرکت نفتی حامی فوتبال ایران شد، یکی هم اخیرا که یک شرکت گمنام به نام فناپ که زیر مجموعه یک بانک خصوصی است تصمیم گرفت حامی تیم ملی شود.

مراسم رونمایی از حامی تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی شنبه شب برگزار شد که پیش از آن و حتی پس از آن هیچ اطلاعاتی از نحوه همکاری این شرکت با فدراسیون فوتبال منتشر نشد و مسئولان فدراسیون هم اطلاع دقیقی از نحوه درآمدزایی این شرکت نداشتند. حتی رئیس فدراسیون فوتبال هم به درستی نمی داند که قرار است این شرکت چگونه با استفاده از عنوان انحصاری حامی تیم ملی ایران درآمدزایی کند.

نخستین نمره منفی در کارنامه حامی جدید تیم ملی زمانی به ثبت رسید که این شرکت گمنام و تازه ورود قصد دارد با جذب کمک های مردمی حامی تیم ملی فوتبال ایران باشد! آنها از مردم و علاقمندان به فوتبال خواسته اند که با ورود به سایت این شرکت مبلغی که می توانند به تیم ملی کمک نمایند را وارد کنند. یعنی همان گلریزانی که کی روش گفته بود و قبل از این به روش های مختلف برگزار می شد و هر کس به اندازه توان مالی که داشت در آن شرکت می کرد.

شاید این انتقاد به مسئولان فدراسیون فوتبال وارد باشد که قبل از اینکه روش های درآمدزایی و حمایت از تیم ملی از سوی این شرکت را بررسی کنند، اقدام به امضا قرار داد کرده اند. ظاهرا آنها فراموش کرده اند که تیم ملی فوتبال ایران متعلق به میلیون ها ایرانی عاشق فوتبال است که هرکدامشان حاضرند برای موفقیت این تیم کمک های مادی و معنوی قابل توجهی را داشته باشند. در این شرایط دیگر نیازی به حضور چنین شرکت هایی نیست.

به نظر می رسد این شرکت بیشتر از آنکه به فکر حمایت از تیم ملی باشد، به فکر رسیدن به شهرت از کنار فوتبال پرمخاطب و رسیدن به درآمدزایی برای خود است و می خواهد از نزدبان فوتبال برای رسیدن به این دو هدف بزرگ بالا برود. اگر قرار بود مردم به تیم ملی کمک کنند، دیگر چه نیازی به یک صدقه جمع کن بود؟ خود فدراسیون فوتبال یک شماره حساب اعلام می کرد و مردم هر چقدر می توانستند کمک می کردند!

شان تیم ملی فوتبال ایران بالاتر از آن است که بخواهد با صدقه های مردمی برنامه هایش را پیش ببرد. این شرکت هم اگر می خواست از تیم ملی حمایت کند، از همان ابتدای کار به دنبال درآمدزایی و رسیدن به منافع خودش نبود. به نظر می رسد که روش درآمدزایی این شرکت بیشتر از آنکه به سود تیم ملی باشد، به سود جیب مسئولان آن است و هر چه به جام جهانی نزدیکتر شویم، سود این شرکت نیز با همین روش بیشتر می‌شود.

در این میان فدراسیون فوتبال هر چند به این پول برای پیشبرد برنامه های تیم ملی نیاز دارد اما نباید اعتبار فوتبال ملی را به هر قیمتی حراج کند. مسئولان این فدراسیون باید بررسی بیشتری در مورد درامدزایی های این شرکت داشته باشند تا اگر قرار است حمایتی هم از تیم ملی صورت بگیرد، شان و منزلت فوتبال ملی رعایت شود.