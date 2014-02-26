ایران - موزامبیک در اردوی آفریقای جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که از روز 10 اسفندماه سالجاری اردوهای آمادهسازی خود را برای حضور در جام جهانی آغاز میکند، در نخستین بازی در روز 12 اسفندماه به مصاف کویت در مرحله انتخابی جام ملتهای آسیا 2015 - استرالیا میرود، مسابقهای رسمی اما تشریفاتی و تدارکاتی برای شاگردان کیروش. دومین بازی با گینهنو در تهران است که 14 اسفندماه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
تیم ملی فوتبال ایران اردوی بعدی خود را از روز 24 فروردینماه سال آینده آغاز خواهد کرد و طی آن بازیکنان برای برپایی اردویی آمادهسازی راهی آفریقای جنوبی میشود. در این اردو 24 روزه، علاوه بر انجام 3 دیدار تدارکاتی با تیمهای باشگاهی، شاگردان کیروش یک دیدار ملی هم برگزار میکنند که به احتمال زیاد موزامبیک حریف ایران در آن بازی خواهد بود.
مرحله بعدی اردوی تیم ملی فوتبال ایران در اتریش برگزار میشود. بازیکنان پس از بازگشت از آفریقای جنوبی و استراحت 3 روزه در کنار خانوادههایشان راهی اتریش میشوند تا در یکی از کمپهای این کشور اردوی آماده سازی 27 روزهای را برپا کنند. دیدار با تیمهای بلاروس در 18 می (28 اردیبهشتماه)، مونتهنگرو در 22 می (اول خردادماه 93) و آنگولا در 30 می (9 خردادماه 93) در این اردو قطعی شده است.
اما تنها دیداری که هنوز قطعی نشده، بازی با آفریقای جنوبی در تهران است، مسابقهای که نام دیدار خداحافظی ملیپوشان با هواداران فوتبال در ورزشگاه آزادی روی آن گذاشته شده است. مشکل مالی مهمترین عاملی است که باعث مهدی محمدنبی چندی پیش در اظهار نظرش نامی از این بازی نبرد و برگزاری آن بازی در هالهای ابهام قرار بگیرد.
در هر صورت طبق برنامه کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران، ملیپوشان در بازگشت از اردوی اتریش و دو روز استراحت در تهران راهی برزیل خواهد شد تا اردوی آمادهسازی پایانی و دیدار تدارکاتی خود با تیم ترینیداد و توباگو در روز 8 ژوئن (18 خردادماه) را در کشور میزبان جام جهانی برگزار کنند.
شاگردان کارلوس کیروش در بیستمین دوره رقابتهای جام جهانی با تیمهای ملی نیجریه، آرژانتین و بوسنی و هرزگوین همگروه هستند که در روز 26 خردادماه به مصاف نیجریه میروند، در روز 31 خردادماه مقابل تیم قدرتمند آرژانتین صف آرایی کرده و در آخرین بازی خود در مرحله گروهی در روز 4 تیرماه برابر بوسنی و هرزگووین قرار خواهند گرفت.
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