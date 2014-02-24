به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی جعفری نسب امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر متوسط عمر خطوط لوله نفتی ایران حدود 30 سال است، گفت: به منظور شناسایی نقاط ضعف و تدوین برنامه‌های نوسازی و بازسازی تاکنون حدود 9500 کیلومتر پیگرانی هوشمند در سطح شبکه انتقال نفت کشور انجام شده است.



مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با اعلام اینکه در دولت یازدهم قراردادی با یک شرکت روسی به منظور انجام 6500 کیلومتر پیگرانی هوشمند در سطح شبکه انتقال خطوط لوله نفت امضا شده است، تصریح کرد: بر اساس این قرارداد این شرکت روسی با مشارکت شرکت‌های ایرانی به ازای پیگرانی هوشمند هر یک کیلومتر خط لوله نفتی 1200 دلار دریافت خواهد کرد.

سوآپ نفت فعلا متوقف است



این مقام مسئول در ادامه و در پاسخ به مهر با اشاره به توقف سوآپ نفت ایران از کشورهای حاشیه دریای خزر، اظهار داشت: با توجه به توقف سوآپ نفت هم اکنون برای تامین نفت پالایشگاه‌های تهران و تبریز مجبور به انتقال نفت از جنوب به پالایشگاه های شمال کشور هستیم.



این عضو هیات مدیره شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران افزود: هزینه انتقال نفت از جنوب با توجه به فاصله حدود 750 کیلومتری به پالایشگاه‌های نفت شمال کشور در مقایسه با فاصله 311 کیلومتری پایانه نکا با پالایشگاه هزینه‌های انتقال نفت را دو برابر می کند.

احتمال لغو قرارداد نفتی قرارگاه خاتم الانبیا



وی در ادامه با اشاره به تاخیر در اجرای برهخی از طرح های جدید ساخت خطوط لوله نفت و فرآورده های نفتی، بیان کرد: با گذشت حدود سه سال از امضای قرارداد ساخت خط لوله نفتی سبژاب – ری و آبادان به ری اما تاکنون این دو پروژه خطوط لوله نفتی توسط پیمانکار اجرایی نشده است.



جعفری نسب، پیمانکار ساخت این دو خط لوله بزرگ نفتی کشور را قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا عنوان کرد و یادآور شد: با توجه به تاخیرهای پیمانکار، امکان لغو قرارداد قرارگاه خاتم الانبیا وجود دارد.



مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با بیان اینکه قرارگاه خاتم الانبیا تاکنون موفق به تامین منابع مالی و یا فاینانس ساخت این دو خط لوله نفتی نشده است، اظهار داشت: علاوه بر این دو خط لوله ساخت برخی از خطوط انتقال نفت و فرآورده نفتی کشور هم با تاخیرهایی روبرو است.

سوآپ معکوس نفت قابل اجرا است



این مقام مسئول همچنین در پاسخ به پرسش مهر از امکان انجام سوآپ معکوس نفت بین ایران و روسیه از نظر فنی و عملیاتی خبر داد و گفت: در این بین باید مجموعه سیاست‌ها توسط وزارت نفت برای اجرا به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ابلاغ شود.



وی در پایان با اشاره به آغاز انتقال بنزین تولیدی پالایشگاه نفت شازند با استاندارد یورو چهار به تهران، کرج، خاطرنشان کرد: محدودیتی از نظر عملیاتی برای انتقال بنزین یورو چهار این پالایشگاه به انبارهای نفت کن، کرج، قوچک و مغانک تهران وجود ندارد و حتی امکان انتقال روزانه 16 میلیون لیتر بنزین یورو چهار فراهم است.