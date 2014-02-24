به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت خرم سیگارودی ظهر دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: کارگاه تداوم آموزش حلقه سرگروه های شجره طیبه صالحین بسیج کارگری شمال کشور به صورت منطقه ای و با حضور سه استان از قبیل گیلان، مازندران و اردبیل برگزار می شود.

وی همچنین با بیان اینکه این کارگاه به مدت دو روز و به میزبانی گیلان در اردوگاه شهید سردار جنگل چمخاله لنگرود برگزار می شود، اظهارداشت: افتتاحیه این کارگاه با حضور سردار محمدی فرمانده سپاه قدس گیلان، حجت الاسلام و المسلمین محسن زاده مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس استان، حجت الاسلام و المسلمین حسن زاده فومنی مسئول تربیت و آموزش بسیج سپاه قدس گیلان با سخنرانی سرهنگ طالبی مسئول سازمان بسیج کارگری کشور برگزار خواهد شد.

سرپرست سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان با بیان اینکه برگزاری کارگاه اخلاقی، معرفتی و بصیرتی از مهمترین سرفصل های برگزاری این دوره آموزشی

است، یادآورشد: تبیین و طریقه مناسب حلقه داری شجره طیبه صالحین در این کارگاه بصورت عملی اجرا و بیان می شود.